الأحد 25 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نصيحة من آبل لمستخمي الأيفون... فما هي؟

هاتف ايفون في الارز
هاتف ايفون في الارز

تنصح شركة «أبل» بأنه إذا تعرض هاتفك للبلل أو السقوط في الماء فلا تجففه داخل طبق أرز.

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ورغم أن هذه الطريقة منتشرة، لكن الخبراء يحذرون منها، بالإضافة إلى أن الاختبارات تشير إلى أنها غير ناجحة.


ونشرت شركة «أبل»، وفقاً لموقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إرشادات تقول لمستخدميها إن هذه الطريقة قد تتسبب في دخول شذرات من الحبوب للجهاز، مما يؤدي إلى تضرره.


ورغم تطور أجهزة الهواتف الذكية وزيادة تعقيدها، ما زالت الطريقة التي يتبعها الناس لإصلاح هاتف وقع في الماء «غير معقدة».

وكما نصحت «أبل» بالابتعاد عن طريقة وضع الهاتف في جوال أرز، فإنها حذرت أيضاً من استخدام مصدر حرارة خارجي أو أجهزة تطلق هواء مضغوطاً مثل المدفأة أو أجهزة تجفيف الشعر.


ولا تنصح بإدخال أداة خارجية، مثل أعواد تنظيف الأذن ذات النهايات القطنية أو المناشف الورقية، داخل الهاتف.


بدلاً من ذلك، تنصح المستخدمين بترك الهاتف في مكان جاف فيه تدفق جيد للهواء، قبل محاولة توصيله بالشاحن.


ويلفت موقع «ماك ورلد» النظر إلى أن التغير الذي يشهده تصميم الهواتف الذكية سيجعل كل هذه النصائح غير ضرورية في المستقبل؛ لأن أجهزة الهاتف الحديثة أصبحت تتحمل البلل بالماء.


وهواتف «آيفون» منذ «آيفون 12» وصاعداً، يمكنها تحمل الغمر في الماء حتى عمق 6 أمتار، ولمدة نصف ساعة.- وكالات

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