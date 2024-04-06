السبت 06 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نهاية الرحلة... الكابتن ماجد يتقاعد بعد 43 عاما من الإلهام الكروي

الكابتن ماجد
الكابتن ماجد

في حدث يمثل نقطة تحول في عالم الرسوم المتحركة والمانغا، أعلن يويتشي تاكاهاشي، المؤلف الأسطوري وراء السلسلة الشهيرة "الكابتن تسوباسا"، المعروفة في العالم العربي بـ"الكابتن ماجد"، عن إصدار الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة المحبوبة في اليابان. 

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بعد مسيرة استمرت لأكثر من أربعة عقود من الزمن، جاء الإعلان عن الختام ليسجل نهاية فصل مهم من فصول الثقافة الشعبية العالمية. تاكاهاشي، الذي أبدع هذه القصة منذ العام 1981، أعرب عن شعوره بالارتياح والتحرر من الضغوطات الناتجة عن المواعيد النهائية للنشر، مشيراً إلى بداية مرحلة جديدة من الحرية في حياته الشخصية والمهنية.

 

الكابتن ماجد.. رسوم ألهمت كبار لاعبي كرة القدم 

 


منذ إطلاق سلسلة الكابتن ماجد ، تجاوز تأثير "الكابتن ماجد" حدود اليابان ليصل إلى العالم أجمع، مسجلاً بصمة لا تُنسى في قلوب وأذهان محبي كرة القدم والرسوم المتحركة على حد سواء. السلسلة، التي تم بثها في أكثر من 100 دولة وبيع منها نحو 90 مليون نسخة عالمياً، لم تكن مجرد مصدر ترفيه بل ألهمت أجيالاً من اللاعبين المشهورين مثل زين الدين زيدان، كيليان مبابي، وليونيل ميسي.

على الرغم من إعلان نهاية السلسلة، الذي جاء نتيجة لتدهور الحالة الصحية لتاكاهاشي والتغييرات في صناعة المانغا، أكد المؤلف على استمرارية عالم "الكابتن تسوباسا".

 

في رسالة طمأنة إلى معجبيه، شدد تاكاهاشي على نيته في مواصلة ابتكار مغامرات جديدة لشخصياته المحبوبة، معبراً عن توقه لتقديم المزيد من الإبداع بحرية أكبر، بعيداً عن أي قيود تتعلق بالمواعيد النهائية أو حجم الصفحات.


من خلال هذا الإعلان، يفتح تاكاهاشي الباب أمام إمكانيات جديدة لاستمرار قصة "الكابتن تسوباسا"، مؤكداً أن قصة البطل لم تنتهِ بعد. هذا الوعد يبشر بمستقبل يحمل في طياته المزيد من المغامرات المثيرة لمحبي السلسلة حول العالم.


يُشكل إعلان نهاية "الكابتن ماجد" لحظة بالغة الأهمية في تاريخ الثقافة الشعبية، مُسلطاً الضوء على تأثير السلسلة العميق والمستمر على مر الأجيال. ومع الوعد بالاستمرارية، يبقى عالم "الكابتن تسوباسا" مصدر إلهام وإبداع لا ينضب.

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