الأربعاء 26 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"نهر الذهب" مسرحية غنائية تفتتح فعاليات "جرش" لتحتفي بالتاريخ

جانب من فعاليات مهرجان جرش- (أرشيفية)
جانب من فعاليات مهرجان جرش- (أرشيفية)
 تحت رعاية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله، تنطلق عند الساعة السابعة من مساء اليوم، فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته السابعة والثلاثين، التي ستقام في المدينة الأثرية في جرش، وفي مدينة عمان وبعض المحافظات، خلال الفترة ابتداء من اليوم وحتى 5 آب (أغسطس) المقبل، تحت شعار "ويستمر الفرح".اضافة اعلان
وأكدت رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش، وزيرة الثقافة هيفاء النجار أهمية مهرجان جرش، باعتباره ملتقى للإبداع العربي والعالمي في الأردن، وبصفته عنواناً للفرح ويعكس البعد الحضاري الأردني في تجليات التعبير الفني والثقافي، واحترام تراث الشعوب وثقافتها التي تجتمع على أرض جرش، لتشكل كل عام تظاهرة رائعة منسوجة بخيوط التميز والإبداع. وقالت النجار: "إن المهرجان الذي يقام برعاية ملكية سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، الراعي الأول للثقافة والفنون، إنما يعبر عن تواصل الأفراح الأردنية والاحتفال بالمناسبات الوطنية، ويشكل مساحة من مساحات الاحتفاء بالمبدع الأردني في مجالات الفنون والثقافة، في جو من التشاركية الفاعلة مع الهيئات الثقافية المحلية، مثلما يعكس أهمية التبادل الثقافي الأردني مع الأشقاء والأصدقاء العرب والأجانب في الفرق التراثية والفلكلورية المستضافة، ليكون أحد أهم المهرجانات العربية والعالمية التي تضيء على المكان وقيمته التاريخية الحافلة بعبق الحضارة الإنسانية في مدينة جرش الأثرية، مهد الثقافات المتنوعة وعراقة التاريخ".
من جهته، قال المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي: "إنه تم استحداث أفكار جديدة في الفعاليات، بهدف إثراء العمل الثقافي والفني والمجتمعي والاقتصادي والسياحي، منها جناح خاص للسفارات المعتمدة لدى البلاط الملكي الهاشمي، لعرض الموروث الثقافي والاجتماعي لهذه الدول، ليتمكن رواد المهرجان من الاطلاع على ثقافات وتراث شعوبها، حيث سيشهد المهرجان العام الحالي مشاركة كل من: المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، دولة العراق، دولة قطر، سلطنة عمان، الولايات المتحدة المكسيكية، واليابان، إضافة إلى الجناح الأردني".
وفي إطار الشراكة والتعاون ما بين المهرجان والمؤسسات العامة، ومؤسسات القطاع الخاص، أكد سماوي استمرارية هذه الشراكة، وحرص إدارة المهرجان على دعم المجتمع المحلي وتمكينه من القيام بدوره، مبيناً أن وعي وثقافة أبناء جرش من أبرز عوامل نجاح المهرجان. 
كما أكد سماوي، دور بلدية جرش ومجلس المحافظة والجمعيات والهيئات الثقافية ومؤسسات الإعلام الوطني في ذلك، مشيراً إلى أهمية المهرجان كنافذة سياحية وانعكاسه على مجمل الحركة السياحية في الأردن.
ونوه، إلى أن مهرجان جرش سيحتفي العام الحالي بمئوية مدرسة السلط الثانوية، تحت عنوان "محبرة الأردن"، من خلال ندوة لكتاب وشخصيات أردنية وعروض فلكلورية عربية ومحلية، وعرض لمقتنيات الشاعر الأردني الراحل حسني فريز، وكذلك عرض لمقتنيات تجسد تاريخ وعراقة مدرسة السلط الثانوية، إضافة إلى إطلاق مغناة "أم المدارس"، التي تتحدث عن عراقة المدرسة ودورها التنويري، وفيلم يوثق لتاريخ المدرسة وإسهامات خريجيها في بناء الأردن.
وأشار سماوي، الى أن عنوان الدورة و"يستمر الفرح" جاء كمحطة من محطات الفرح الأردنية  للعام الحالي، حيث أطلقت فعاليات مسبقة في الزفاف الملكي، ويأتي شعار: ويستمر الفرح، تحبباً بما كان. فالنموذج الذي قدم في العرس أعطى درساً بالتواضع والفخر بالثقافة والعادات والتقاليد الأردنية على مرأى من العالم، فهذا النموذج الذي قدم يجب أن يبنى عليه لتكون محطة جرش مكملة لمحطة الفرح التلقائي الذي ولد عند الناس وساعد في الترويج سياحياً للأردن، لذلك سيستمر الفرح.
وحول اختيار مصر لتكون ضيفة الشرف لأول مرة في تاريخ انطلاقة المهرجان، نوه سماوي، إلى أن استضافة مصر هي البداية. فمصر أم الدنيا، أم الثقافة وأم الفن، مصر العظيمة، وهناك علاقة قوية بين وزارتي الثقافة الأردنية والمصرية، ومصر متواجدة في كل احتفالات الأردن، كما أن العلاقة السياسية في أحسن حالاتها بين الملك عبدالله والرئيس عبدالفتاح السيسي، وستتكرر هذه الخطوة مع دول أخرى كل عام بهدف التبادل الثقافي والخبرات الذي يعتبر خطوة واجبة في أي مهرجان.
وقال: "إن مسرحية غنائية استعراضية أردنية بعنوان: "نهر الذهب"، تفتتح الدورة الـ37 من مهرجان جرش للثقافة والفنون اليوم، وهي تحتفي بتاريخ المدينة التي عايشت العصور الإغريقية، والرومانية والنبطبة والإسلامية في لوحات استعراضية يشارك فيها 80 فنانة وفناناً.
DataReportal+20230709+Digital+2023+July+Global+Statshot+Report+Slide+145

التركيبة السكانية لمنصات التواصل الاجتماعي: من يستخدمها وكيف في العالم؟ منذ11 ساعة

أزمة المناخ

علماء: درجات الحرارة العالية نتيجة أزمة مناخ حقيقة.. وهذا الحل منذ11 ساعة

iPhone-15-Cyan-and-Magenta-Feature-2

أبل.. أيفون 16 بكاميرا هائلة و ستنتج 85 مليون "أيفون 15" منذ13 ساعة

GettyImages-1544681573-H-2023

"تيك توك" تطلق ميزة نشر محتوى مكتوب منذ14 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جانب من أجواء مهرجان جرش- (أرشيفية)

"جرش" تسطع بأضواء الفرح استعدادا لاستقبال زوارها اليوم

منذ2 ساعة
البطيخ

إيجابيات وسلبيات حمية البطيخ الأحمر

منذ2 ساعة
تعبيرية

"منشورات" تغزو منصات التواصل بحثا عن مواصفات لـ"شريك العمر"

منذ2 ساعة
استعمال شبكات التواصل الاجتماعي

60.6 % من إجمالي سكان العالم يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي

منذ2 ساعة
Doc-P-455289-638257137302339025

لأول مرة.. الشيف بوراك يفشل في قلب قدر ورق عنب - فيديو

منذ4 ساعة
SEI_108629646-e1662470051618

إلى ماذا ترمز تفاحة "آبل" المقضومة؟

منذ9 ساعة
افكار و مواقف

منظومة التحديث الشامل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

سيناريو الرئيس الأخير

ماهر أبو طير |اليوم

خلِ السلاح صاحي

سائد كراجة |اليوم

قانون "إصلاح" عقوبات الجرائم الإلكترونية

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا العام الماضي - (أرشيفية)

طي اتفاقية الحبوب قد يؤسس لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ترجمات | منذ2 ساعة
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات |23 تموز 2023
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات |19 تموز 2023
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات |19 تموز 2023
 