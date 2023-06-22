الخميس 22 حزيران 2023
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نيمار يعترف بالخيانة.. ويقدم اعتذاره لصديقته في رسالة عبر "إنستغرام"

نيمار يقدم اعتذاره لصديقته في رسالة عبر "إنستغرام"
نيمار يقدم اعتذاره لصديقته في رسالة عبر "إنستغرام"
قدم الدولي البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اعتذاره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بعد خيانته لصديقته.اضافة اعلان

ونشر نيمار صورة له رفقة صديقته وكتب رسالة جاء نصها: "أفعل هذا من أجلكما ومن أجل عائلتك. لا داعي لتبرير غير المبرر. لكني أحتاجك في حياتنا. لقد رأيت مدى تعرضك، وكم عانيت من كل هذا وكم تريدين أن تكوني بجانبي.

وأنا بجانبك. لقد ارتكبت خطأ. كنت مخطئا معك.

أجرؤ على القول إنني أرتكب أخطاء كل يوم، داخل وخارج الملعب. لكن أخطائي في حياتي الشخصية أقوم بحلها في المنزل، في خصوصيتي مع عائلتي وأصدقائي...
وصل كل هذا إلى أكثر الأشخاص تميزا في حياتي. المرأة التي حلمت أن أكون معها بجانبي، والدة طفلي. وصلت إلى عائلتك.

هذه عائلتي اليوم، لقد وصلت إلى العلاقة الحميمة في مثل هذه اللحظة الخاصة وهي الأمومة.

لقد طلبت الاعتذار منك بالفعل عن أخطائي، والتعرض غير الضروري، لكنني أشعر بأنني مضطر للتأكيد علنا على ذلك، إذا أصبحت المسألة الخاصة عامة، فيجب أن يكون طلب المغفرة علنا.

‏لا أستطيع أن أتخيل نفسي من دونك.

لا أعرف ما إذا كان الاعتذار مجديا، لكنني اليوم متأكد من أنني أريد أن أحاول.
سيبقى هدفنا، وسينتصر حبنا لطفلنا القادم، وسيقوينا حبنا لبعضنا البعض.
دائما نحن.

أحبك ".

وفي وقت سابق، أعلنت عارضة الأزياء البرازيلية برونا بيانكاردي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي انتهاء العلاقة مع نيمار.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد اكتشفت خطيبة نيمار خيانته لها من خلال تواجده مع فتاة أثناء حفلة فقررت إنهاء الارتباط بينهما، حيث جمعت كل أغراضها وغادرت في الصباح الباكر.- وكالات
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