هاتف غالاكسي الجديد يترجم المكالمات ويدعم الذكاء الاصطناعي

يتيح هاتف "غالاكسي إس 24" الذي كشفت سامسونغ النقاب عنه، إمكانية الترجمة الفورية للمكالمات الهاتفية إلى لغات مختلفة، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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والأربعاء، كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن أحدث تشكيلة من هاتفها الذكي "غالاكسي إس 24"، والتي زودتها بوظائف الذكاء الاصطناعي المتعددة، في أحدث مساعي الشركة لتحدي منافستها الأميركية أبل.



وتفوقت أبل على سامسونغ في صادرات الهواتف الذكية لعام 2023، وفقا لشركة البيانات "إنترناشيونال داتا كوربوريشن"، لتُنزل الشركة الكورية الجنوبية من عرش اعتلته منذ 2010.



وردا على ذلك، تقدم سامسونغ العديد من وظائف الذكاء الاصطناعي في طرزها المتميزة من هاتف "غالاكسي إس 24" ضمن استراتيجيتها لجذب المشترين.



وستتمتع الهواتف الجديدة بترجمة صوتية ثنائية الاتجاه في الوقت الفعلي لمكالمة هاتفية مباشرة تُجرى بلغتين مختلفتين، والتي قالت الشركة إن "إس 24" هو "أول هاتف ذكي يقدمها على الإطلاق".



معززة بالذكاء الاصطناعي.. تسريبات بشأن هواتف "غالاكسي" المنتظرة

ينتظر عشاق التكنولوجيا إطلاق شركة سامسونغ الكورية لسلسلة هواتفها الذكية الجديدة "غالاكسي إس" في حفلها السنوي الذي يقام، الأربعاء، بالولايات المتحدة.



وهذه الميزة متاحة على الجهاز بـ13 لغة مختلفة من خلال تدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بسامسونغ.



كما توفر ميزة "دائرة للبحث"، حيث يؤدي وضع دائرة حول أي جزء من الصورة على الشاشة إلى البحث عنها في غوغل.



وتشمل الميزات الأخرى التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، التلخيص، وترجمة التسجيلات الصوتية، و"التحرير التوليدي" للصور ليتيح ملء خلفيات غير موجودة، وميزة تحول المقاطع المصورة في الوقت الفعلي إلى حركة بطيئة عن طريق ملء إطارات غير موجودة.





خصوصية وأمان

يشير الذكاء الاصطناعي المدمج في الأجهزة إلى وظائف الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي يجري تحميلها على جهاز كل مستخدم بعد تدريبه، والتي لا تحتاج إلى الاتصال بنظام الحوسبة السحابية.



وتروج شركات مثل "كوالكوم" و"سامسونغ"، للذكاء الاصطناعي المدمج في الأجهزة، باعتباره أكثر أمانا للمعلومات الشخصية؛ لأنه لا يحتاج إلى إرسال البيانات إلى السحابة الإلكترونية من أجل استخدامها.



الهاتف الجديد يتيح إمكانية الترجمة الفورية للمكالمات الهاتفية

وتقول شركة "كاناليس" للبيانات، إن 5 بالمئة فقط من الهواتف الذكية التي ستسلم في 2024 ستكون قادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي، لكن هذه النسبة ستزيد إلى 45 بالمئة في 2027.



ولاستخدام هذه التقنية المتطورة، أبرمت سامسونغ صفقة لعدة سنوات مع غوغل لدمج "جيميني نانو"، وهو أكثر النماذج اللغوية الكبيرة كفاءة لدى الشركة الأميركية. وستتمكن من الوصول إلى تقنية "جيميني برو" و"إيماجين2" لتحويل النص إلى صورة من خلال السحابة.



وستباع سلسلة "غالاكسي إس 24" بدءا من 31 يناير. وفي الولايات المتحدة، سيبدأ سعر هاتف "غالاكسي إس 24" في نسخته الأساسية من 799 دولارا وإصدارين بمواصفات أعلى، هما "إس 24 بلس" من 999 و"إس24 ألترا" من 1299.



وحافظت سامسونغ على أسعار الطراز الأساسي و"بلس" عند نفس مستوى العام الماضي، فيما رفعت سعر "ألترا" 100 دولار.