"هاما فاشن".. تصاميم عالمية تحمل الهوية التراثية بصورة عصرية

علا أبو الخير

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"امرأة تمكن امرأة.. وتحيي التراث"؛ بهذا الشعار عبرت مصممة الأزياء الأردنية هاما حناوي عن عملها في التصميم، الذي اشتهرت به منذ سنوات، سعيا لتحقيق رسالتها بدعم النساء اللاجئات والحفاظ على التراث.بحروف الضاد والنقوش العربية المميزة، تنسج حناوي بخيوطها قطعا عصرية ومميزة تعبر عن الهوية التراثية.بدأت عملها في التصميم منذ العام 2011، عملت خلالها على تأسيس علامتها التجارية ومتجرها الالكتروني "هاما فاشن" الذي نال شهرة عالمية.في حديث لها مع "الغد"، تشير حناوي إلى مشاركتها مؤخرا بسلسلة من الفعاليات والنشاطات التي كان لها دور كبير في دعم التراث والتعبير عن الفنون في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تقيم.على رأس تلك المشاركات، اليوم المفتوح لعرض التراث في واشنطن DC، الذي نظمته ضمن نشاطات التعريف بثقافة بلدان العالم، وذلك بالتعاون مع السفارة الأردنية في واشنطن، وبدعم من السفيرة الأردنية هناك دينا قعوار، كما حضرت حناوي تجمعا لدعم الفنانين الأردنيين، وتعزيز دورهم في إبراز التراث الأردني.إلى ذلك، نظمت تجمعا عربيا أميركيا كبيرا، Access Move في مدينة ميشيغان، المختص في قضايا النساء ومساعدة اللاجئين في الولايات المتحدة الأميركية.وفي مدينة نيويورك عرضت حناوي مجموعة من تصاميمها ضمن مزاد الفن والموضة، في معهد الشرق الأوسط للتفاهم IMEU.وفي هذا السياق عبرت حناوي عن سعادتها بالمشاركة بتلك الفعاليات ودعمها للقضية الأقرب لقلبها كما وصفتها، وما اسفرت عنه من دعم للفنانين العرب والأردنيين الملهمين.يشار إلى أن حناوي عضو في رابطة محترفي الأعمال العرب الأميركيين، والمجلس الاستشاري، والمعهد العربي الأميركي.وامتازت المجموعة الأخيرة لـ "هاما فاشن" بتصاميم عصرية نابضة بالحياة ومفعمة بالألون، لتناسب السوق العالمي والأميركي.في هذا السياق تلفت حناوي، إلى تنوع التصاميم المعروضة في متجرها، منها ما هو مخصص للعرض في دول الشرق الأوسط، وأخرى لدول الغرب.بدأت حناوي بإضافة لمسة جديدة على ما هو قديم، واليوم تسعى لأن تكون أكثر انفتاحا ومرونة اتجاه الحداثة لكي تناسب تصاميمها جميع السيدات من مختلف الخلفيات.وحول متجرها تشير حناوي إلى تزايد عدد النساء العاملات في "هاما فاشن" حيث بات يضم مئات السيدات الفلسطينيات اللاجئات، إضافة إلى مجموعة من السيدات اللاجئات من مختلف الجنسيات، اللواتي يعملن من بيوتهن ما يساعدهن على الاستقلال المالي وتعزيز ثقتهن بأنفسهن من خلال إنتاجهن واعتمادهن على أنفسهن.وتتم عملية الإنتاج في الأردن من المخيمات الفلسطينية، ومن بعض المناطق في فلسطين، بالإضافة إلى السيدات المقيمات في أميركا.لتشمل عملية البيع كافة دول العالم، مع التركيز حاليا على أوروبا وكندا، ونيويورك وميامي.تشير حناوي أن نسبة 20 بالمائة من الربح المحقق في "هاما فاشن" يعود لتطوير المجتمعات وتعليم الفتيات في مخيمات اللاجئين الفلسطينين.وتطرقت حناوي في حديثها إلى قسم الأعمال الفنية الذي تم إضافته حديثا في متجرها الذي يجسد المشكلات والتحديات التي تواجه المرأة بوجه عام والمرأة اللاجئة على نحو خاص، ويعبر عن أهمية تضامن السيدات ودعمهن لبعضهن البعض.إضافة إلى تخصيصها جانبا من "هاما فاشن" لعرض منتجات وأزياء لسيدات أخريات من مختلف الدول، على أن يتم الشحن والتسليم من بلدهن، كوسيلة لدعم النساء في إيجاد منصة حاضنة لأعمالهن.وحول مصدر إلهامها، تذكر حناوي أنها تستلهم من التاريخ والسيدات تصاميمها، التي تنطوي بدورها على قصص مميزة تستحق الترسيخ، تصمم من وحيها.وتضيف حناوي، في كل تصميم هناك قصة أو ربما مشهد يكمن في التفاصيل، التي تعبر عن ذاتها بلغتها الخاصة بصورة عصرية تناسب حداثة اليوم.بهذا السياق تقول، تشكل عملية نقل التراث مع الحفاظ عليه بصورة عصرية تناسب كافة الشعوب وثقافاتها المختلفة تحد وإنجاز عظيم بذات الوقت.وتلفت حناوي إلى دور الانفتاح والمرونة في دراسة السوق ومتابعة صيحاته المتطورة والمتجددة بسرعة عالية، في القرب من الجمهور والمنافسة على البقاء، خاصة في ظل المنافسة على البضائع التراثية التي بلغت أوجها على حد تعبيرها.وبحسب حناوي ينطوي عالم التصميم على جملة من التحديات، منها الموضة السريعة كما وصفتها، والقدرة الهائلة على الإنتاج السريع. بالإضافة إلى ارتفاع كلف الإنتاج والتخليص والشحن، إلى جانب التحديات الاقتصادية والسياسية.وفي ختام حديثها؛ تعبر حناوي عن فخرها بوجود علامة تجارية عالمية تعبر عن التراث، انطلقت من الأردن.يذكر أن العديد من الشخصيات المهمة والبارزة محليا وعالميا وكذلك المشاهير، ارتدت من تصاميم حناوي.