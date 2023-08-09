الأربعاء 09 آب 2023
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هجوم قرش على امرأة يضعها "في حالة حرجة"

سمك القرش
سمك القرش
بينما كانت امرأة ستينية تستجم على أحد أكثر الشواطئ شهرة في مدينة نيويورك، حدث "ما لم يكن متوقعا"، وتعرضت لهجوم من قرش مفترس، تركها "بين الحياة والموت".اضافة اعلان

ووفقا لسكاي نيوز، كانت الضحية تسبح في شاطئ روكاواي عصر الاثنين، عندما هاجم القرش ساقها اليسرى.

وانتزع القرش بعضته جزء من ساق المرأة، تاركا جرحا متسعا وعميقا بعدة بوصات.

قال غافين نايلور، مدير ملف هجمات القرش العالمية، بجامعة فلوريدا، إن هذا كان أخطر هجوم لأسماك القرش في مياه نيويورك منذ الخمسينيات على الأقل.
وقال المتحدث مايكل هينك إن المرأة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، لا تزال في حالة حرجة في المركز الطبي بمستشفى جامايكا.

شهدت نيويورك زيادة في مثل هذه الهجمات في السنوات الأخيرة، ولكن معظم العضات تسبب بها أسماك القرش أصغر حجما، استهدفت كاحل الشخص، مما يؤدي إلى جروح طفيفة أو متوسطة.

في الصيفين الماضيين، أبلغ ما لا يقل عن 13 سباحا عن تعرضهم للعض في الولاية.
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