هذا التطبيق لن يكون موجودا في نظام أندرويد الشهر المقبل

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أعلنت شركة ميتا إغلاق تطبيق المراسلة الفورية "ماسنجر لايت Messenger Lite" في نظام أندرويد، قائلة إن التطبيق لن يكون متاحًا للاستخدام بعد الثامن عشر من سبتمبر/ أيلول المقبل.وكانت الشركة قد كشفت عن التطبيق نهاية عام 2016 كإصدار مُخفف من تطبيق ماسنجر الرئيسي، للعمل على أجهزة أندرويد ذات المواصفات المنخفضة.ويلاحظ مستخدمو تطبيق "ماسنجر لايت" ظهور رسالة عند تشغيل التطبيق تشجع على الانتقال إلى النسخة الكاملة من ماسنجر، وتشير إلى قرب توقف إصدار لايت خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.وشددت الشركة على أن قرار إغلاق التطبيق لن يكون له تأثير في المحادثات، إذ ستظل محفوظة ومتاحة في ماسنجر.لم يعد متاحاً للتنزيلولم يعد تطبيق ماسنجر لايت متاحًا للتنزيل للمستخدمين الجدد عبر متجر جوجل بلاي، لكن يمكن للمستخدمين السابقين تنزيله إلى حين إزالته من المتجر.ويحظى التطبيق المُعلن نهايته بقاعدة شعبية كبيرة نظرًا لتصميمه البسيط وواجهته التي تقدم الميزات الأساسية للتواصل، فضلًا عن خصائص أخرى مثل صغر حجمه وحاجته إلى مساحة تخزينية صغيرة، والعمل بكفاءة على الأجهزة المنخفضة المواصفات مع تقليل استهلاك البيانات وإتاحة التواصل حتى في وجود اتصال ضعيف أو غير مستقر بالإنترنت.ومع ذلك، فإن التطبيق يفتقد إلى العديد من الميزات المتاحة في النسخة الكاملة من ماسنجر، ومنها الوضع الليلي.الأسباب مجهولةولم تكشف ميتا عن الأسباب التي دفعتها إلى إغلاق التطبيق الشهير، إلا أن تقارير صحفية تشير إلى أن تحسن مواصفات الأجهزة المحمولة عبر السنوات الأخيرة يُعد سببًا رئيسيًا خلف قرار الشركة.جدير بالذكر أن تطبيق فيسبوك لايت لا يزال متاحًا حتى الآن، ولم تتطرق الشركة إلى إغلاقه في الفترة الحالية.وكانت ميتا قد أعلنت أيضًا في وقت سابق إنهاء دعم الرسائل النصية القصيرة SMS في تطبيق ماسنجر.