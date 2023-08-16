الأربعاء 16 آب 2023
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هذه الأجسام يناسبها جينز الخصر العالي

جينز
جينز
يُعد الجينز أحد القطع الأساسية في خزانة ملابس أي امرأة، وخلال السنوات القليلة الماضية عاد جينز الخصر العالي ليتصدر الموضة، فأصبح الخيار الأمثل بالنسبة للنجمات ومدونات الموضة.اضافة اعلان

ويقول خبراء الموضة، إن بعض الفتيات يستصعبن تنسيقه، لأنه لا يليق بجميع أشكال الأجسام.

في السطور القادمة، نستعرض أشكال الجسم التي يناسبها جينز الخصر العالي، بالإضافة إلى بعض النصائح حول كيفية تنسيقه بطريقة أنيقة.

الساعة الرملية









جسم الساعة الرملية يعني أن الخصر هو الأصغر، أمّا الصدر والأوراك فهما الأكبر، ويقول
الخبراء إن جينز الخصر يعد خيارًا رائعًا لشكل الجسم هذا، لأنه يظهر الخصر ويحدده، بينما يبرز منحنيات الوركين والأرداف، كما يجعل الساقين تبدوان أطول.

وينصح الخبراء صاحبات جسم الساعة الرملية باختيار جينز الخصر العالي المريح، والابتعاد عن الموديلات الضيقة جدًّا أو الفضفاضة جدًّا.

ويمكن تنسيق جينز الخصر العالي مع كروب توب أو قميص مربوط من الأمام لإبراز رشاقة منطقة الخصر.

الكمثرى أو الإجاصة





يعتبر جسم الكمثرى أو الإجاصة من الأشكال الأكثر شيوعًا، ويمتاز بمنطقة أرداف أعرض من الكتفين.

ولتحقيق موازنة بين الجزأين العلوي والسفلي من الجسم ينصحك الخبراء باختار جينز الخصر العالي، الذي سيجعل ساقيك تبدوان أطول كما سيحدد منطقة الخصر أكثر.

وينصح الخبراء صاحبات جسم الكمثرى باختيار أي موديل جينز عالي الخصر وتنسيقه مع بلوزة إما قصيرة أو غير تقليدية بتفاصيلها، وذلك لتحقيق موازنة، وتحديد محيط الخصر.

ويمكنك أيضًا إضافة طبقات لإطلالتك، من خلال ارتداء البليزر أو جاكيت الجينز، لجذب النظر، واحرصي على اختيار أحذية تطيل ساقيك، مثل: صنادل الكعب العالي، أو أحذية الكاحل.

المستطيل









هنا تكون قياسات الخصر متساوية مع الوركين والصدر، وبحسب الخبراء فإن هذا الأمر يجعل صاحبات الجسم المستطيل بحاجة لقطع معينة لخلق منحنيات وهميّة، وبالتالي فإن جينز الخصر العالي هو ضمن القطع التي تسهم في جعل الجسم المستطيل متوازنًا. 

وينصح الخبراء صاحبات الجسم المستطيل باختيار موديل الجينز الواسع أو الفلير(ذي الأرجل العريضة)، وذلك لتسليط الضوء على منحنيات الجسم وتحديد خط الخصر.

ويمكنك تنسيق جينز الخصر العالي مع بلايز قصيرة أو قمصان الدينيم، فيما يمكنكِ إضافة حزام لإطلالتك لجعل جسمك أقرب إلى شكل الساعة الرملية. -وكالات

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