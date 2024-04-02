هذه الأجهزة "محرومة" من تحديث أبل المنتظر

من المتوقع أن تطلق شركة "أبل" نظام التشغيل الجديد الخاص بها في يونيو/حزيران المقبل، والذي يمكن أن يقدم ميزات عديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.



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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أي شخص ما يزال يستخدم أجهزة آيفون، التي تم إصدارها قبل عام 2018، بما في ذلك سلسلة SE وطراز 8 Plus أو الإصدارات الأقدم، سيكون محروما من نظام "iOS 18" الجديد.

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وأضافت: "لن يكون هذا النوع من أجهزة iPhone متوافقا بسبب الشرائح القديمة التي تعمل بمعالج أبطأ وذاكرة ضعيفة لا يمكنها دعم الميزات عالية الطاقة".





وستحتاج الأجهزة الذكية إلى شريحة "A12 Bionic" من أبل، لتكون متوافقة مع تحديث iOS 18.





وفيما يلي أجهزة iPhone غير المتوافقة مع iOS 18:



آيفون 5 أسآيفون 6آيفون 6 بلسآيفون 7آيفون 7 بلسآيفون 8آيفون 8 بلسآيفون SE الجيل الأولوأوضح المصدر أن من المقرر أن يكون نظام التشغيل لهذا العام هو "التحديث الأكبر" لشركة Apple حتى الآن، والذي يمكن أن يشترك مع "AI Gemini" التابع لشركة غوغل، والذي من شأنه إنشاء صور وكتابة مقالات بناء على طلبات بسيطة على آيفون لأول مرة.



هذا ومن المتوقع أن تكشف شركة Apple النقاب عن نظام التشغيل iOS 18 في مؤتمرها العالمي للمطورين (WWDC) المقرر عقده في الفترة من 10 إلى 14 يونيو/حزيران.



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