الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

هل أبعدت القنوات الأميريكية مذيعيها المسلمين بسبب أحداث غزة؟

maxresdefault
برنامج مهدي حسن
ذكرت وسائل إعلام أمريكية عدة تقارير مفادها أن  قناة “إم إس إن بي سي”  قامت بهدوء بإبعاد  ثلاثة من مذيعيها المسلمين من برامج الشبكة منذ هجوم حماس على المستعمرات الإسرائيلية يوم السبت الماضي، ولكن الشبكة أكدت أن بعض التغييرات في تقديم البرامج قد حدثت بالمصادفة، مشيرة إلى أنه لم يتم إبعاد أي مذيع. اضافة اعلان

ولم تبث الشبكة حلقة مقررة ليلة الخميس الماضي  من برنامج ” مهدي حسن شو” على منصة البث  (Peacock)،  كما تم إلغاء ظهور المذيع أيمن محيي الدين في برنامج “جوي ريد” يومي الخميس والجمعة.

وقد غطى محيي الدين، وهو صحافي مصري- أمريكي ومراسل مخضرم لشبكة “إن بي سي نيوز”، الصراع من غزة لمدة عامين، وفقاً لمنصات إعلامية أمريكية.


وبحسب ما ورد، في عام 2021 ، استجوب محيي الدين بقوة  الإسرائيليين بشأن الضربات الدموية على غزة.

وقالت مصادر إن الشبكة تخطط أيضا لكي تملأ أليسيا مينينديز، في نهاية الأسبوع المقبل، شاغر علي فيشلي، وهو مضيف أمريكي مسلم ثالث أجرى مقابلة يوم الأحد مع متحدث باسم السلطة الفلسطينية.

وأعرب العديد من موظفي شبكة ” إم إس إن بي سي” عن قلقهم من هذه التحركات ، وشعروا أن المضيفين الثلاثة لديهم معرفة أعمق بالصراع.

وبدورها نفت الشبكة هذه الاتهامات وقالت إن التحولات جاءت بالصدفة فقط ، وأشارت إلى أن الثلاثة سيستمرون في الظهور على الهواء لتقديم التحليلات.

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي تحولت فيه شبكة “”إم إس إن بي سي” – مثل الحزب الديمقراطي الذي غالبا ما تكون متحالفة معه – إلى دعم مكثف لإسرائيل  بعد هجمات حماس .

وقد جاء هذا التحول، ايضاً،  مع تدخلات  “داخلية وخارجية” ساخنة على أي شيء يقطع مع هذا الدعم.

وبحسب ما ورد، فقد لاحظ العديد من داعمي إسرائيل أن حسن كان صريحاً للغاية في لفت الانتباه إلى محنة المدنيين في غزة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
جانب من آثار الدمار بحي الرمال في غزة- (ارشيفية)

"لا للمحتوى الشخصي".. مؤثرون يسخرون صفحاتهم لإظهار مجازر الاحتلال في فلسطين

14 تشرين الأول 2023
أرشيفية

مثقفون وفنانون لـ"الغد": الكلمة الحرة "رصاصة" في وجه العدو

11 تشرين الأول 2023
أرشيفية

"طوفان الأقصى".. علامة فارقة في تشكل وعي الأطفال بالقضية الفلسطينية

09 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
photo-1587899897387-091ebd01a6b2

رجل يحتال على 20 مطعما ويتهرب من دفع الفواتير.. بهذه الطريقة

منذ2 ساعة
المياه هي الحياة، المياه هي الغذاء...لا تتركوا أي أحد خلف الركب

المياه هي الحياة، المياه هي الغذاء...لا تتركوا أي أحد خلف الركب

منذ22 ساعة
whatsapp-mute-unknown-calls

مزايا جديدة لمكالمات أكثر أمنا على واتساب

16 تشرين الأول 2023
f1b97a10e7994f59b7c9c540553a746d

مخالفة مرورية بقيمة 1.4 مليون دولار

16 تشرين الأول 2023
dvd-images

العالم يودع أقراص الدي في دي

15 تشرين الأول 2023
images

مطالب بوقف استخدام مصطلح "الهذيان مفرط النشاط" في المحاكم

15 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سيناريوهات إسرائيلية لما بعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

"داعب الكلب"

موفق ملكاوي |اليوم

نكبة جديدة.. يقابلها الثبات في الأرض

محمود الخطاطبة |اليوم

الهولوكوست الصهيوني الإسرائيلي الأميركي في غزة والتوراة Israeli Zionazit Holocaust in Gaza

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

تداعيات اقتصادية خطيرة

سلامة الدرعاوي |اليوم

مفاجأة ساعة الصفر

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
1697446667186009200

لماذا وصلت حماس وإسرائيل إلى هذه اللحظة الآن -وماذا سيأتي تاليا؟

ترجمات | منذ16 ساعة
1697446667296009600

كيف نقضي على الفقر المدقع؟ الإجابة بديهية، وبسيطة

ترجمات | منذ16 ساعة
الاتحاد السوفييتي

العالم يدخل بسرعة عصر "الانتقام"

ترجمات | منذ17 ساعة
الرئيس المصري أنور السادات مع وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنغر في القاهرة، 1973 - (أرشيفية)

كيف وضعت "حرب أكتوبر" 1973 العالم على شفير الهاوية النووية

ترجمات |13 تشرين الأول 2023
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |11 تشرين الأول 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
 