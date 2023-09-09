السبت 09 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

هل تنبأ العالم الهولندي بزلزال المغرب قبل حدوثه بأيام؟

أنقاض ناجمة عن زلزال المغرب
زلزال المغرب
 التزامن مع حدوث أي هزة أرضية في أي مكان من الأرض، يعاود اسم عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس في الظهور مجددا، خاصة إذا كان قد تنبأ بتلك الهزة التي حدثت قبلها بأيام.اضافة اعلان
وكالعادة يتردد اسمه الآن بالتزامن مع الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب فجر أمس.
فمنذ أيام قليلة، غرد العالم الهولندي المثير للجدل على حسابه في :إكس" (تويتر سابقا) قائلا: "اليوم يتقارب اقترانان كوكبيان مع عطارد والزهرة مع اقترانين قمريين مع المشتري وأورانوس. وفي 6 سبتمبر، حدث تقارب آخر مع عطارد والزهرة. أتوقع مجموعة من الهزات القوية قريبًا. 5 إلى 7 سبتمبر..".
وقتل وأصيب المئات جراء الزلزال القوي الذي ضرب المغرب فجر أمس، متسببا بأضرار جسيمة ومثيرا الذعر في مراكش ومدن أخرى وفق حصيلة رسمية مؤقتة.
وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط، أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز. وذكرت وسائل إعلام مغربية أن هذا أقوى زلزال يضرب المملكة.
منذ نحو أسبوعين، كان عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس عاد لتحذيراته المرعبة، حيث حذر من زلزال قد تتخطى قوته الـ8 درجات على مقياس رختر، وذلك بسبب الاصطفاف بين الأرض وكل من كوكبي المريخ ونبتون، وكذلك الهندسة القمرية مع الكوكبين نفسهما.
وحذر هوغربيتس، من أن الأرض تتحرك ببطء بين المريخ ونبتون، مؤكداً أنه كان أشار إلى هذه الهندسة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وتوقع نشاطا زلزاليا ضخما وفرصة لحدوث هزة أرضية عنيفة قد تتخطى الـ8 درجات، بحسب مستويات الضغط التكتوني.
وأضاف، في إحدى النشرات التي يقدمها بانتظام وينشرها على موقع الهيئة الجيولوجية التي يتبعها SSGEOS، قال: "إنه يمكن أن تؤدي الهندسة القمرية مع المريخ ونبتون إلى زلزال قوي في الأيام القليلة المقبلة. ومن المحتمل أن تؤدي الهندسة القمرية في حوالي 29 من الشهر الماضي آب (أغسطس) إلى زيادة النشاط الزلزالي، مشيراً إلى أن "هندسة القمر تتسبب عادة بحدث زلزالي كبير.. ومن الصعب تحديد المنطقة التي ستتعرض للنشاط الزلزالي".
وأضاف: "إذا حدث ذلك خلال الـ24 ساعة المقبلة أو الأسابيع القليلة المقبلة، فسيكون الخامس من حيث الحجم خلال 20 عامًا.. لذلك فهو ليس مجرد حدث زلزالي".
وقد تسببت تحذيرات هوغربيتس المتكررة في حالة من الهلع حول العالم، خاصة بعد أن تنبأ مرات عدة، بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وربط بين تنبؤاته وبين تحركات الكواكب واصطفافها، أهمها كان توقعه بالزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي التركية في 6 شباط (فبراير) الماضي، والذي تسبب في سقوط أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى والمشردين. وقد توقع هوغربيتس وقوع ذلك الزلزال قبلها بثلاثة أيام". ويؤكد العلماء، أنه لا يمكن بأي طريقة التنبؤ بوقوع الزلازل والهزات الأرضية. -(العربية نت)
علماء يرصدون كويكب يقترب من الأرض "بشكل مثير للقلق"

علماء يرصدون كويكب يقترب من الأرض "بشكل مثير للقلق" منذ10 ساعة

64fade4e4c59b743fc7dba62

تاجر مخدرات يشكو للشرطة سرقة مخدراته 08 أيلول 2023

الدوحة: أغلى صفقة في العالم لبيع صقر

بيع صقر في الدوحة بـ177 ألف ريال 07 أيلول 2023

04468401ea3f5e232c7570d4e7cb9ce5-1900x1267-1

لماذا يُطلب منك إخراج "اللابتوب" من حقيبتك في المطار؟ 07 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تعبيرية

"مطلق العيارت النارية لا يشرفنا حضوره.. "عبارات صارمة" تتصدر دعوات الأفراح

منذ 16 دقيقة
تعبيرية

كيف تتصرف عند وقوع الزلازل؟

منذ 19 دقيقة
أرشيفية

هل بدأ تاريخ العالم القديم من أريحا الفلسطينية؟

منذ 20 دقيقة
تعبيرية

أمراض مقلقة يمكن اكتشافها من حالة الشعر

منذ 21 دقيقة
سجلت نسبة المواليد في العام الماضي زيادة لم تتجاوز نصف في المئة مقارنة بعام 2021، لتسجل نحو 2.2 مليون طفل في 2022

حالة زواج كل 34 ثانية وطلاق كل دقيقتين في مصر

منذ7 ساعة
p0d0b05f

ما هي المرحلة العمرية الملائمة للطفل لاقتناء هاتف ذكي؟

منذ9 ساعة
افكار و مواقف

برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي

د. محمد حسين المومني |اليوم

"وطنيتان"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

مثلثات تنموية في العقبة

نضال المجالي |اليوم

الطاقة مفتاح الاقتصاد

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
1694254050551324500

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (1 - 2)

ترجمات |منذ 22 دقيقة
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات | منذ22 ساعة
Untitled-1

ماذا ستستفيد الهند من ارتياد القمر؟

ترجمات | منذ22 ساعة
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات |06 أيلول 2023
الجنرالان الأميركي مارتن ديمبسي والإسرائيلي بيني غانتس يترجلان من طائرة بلاك هوك إسرائيلية أميركية الصنع، 2012 – (المصدر)‏

الجدل الجديد حول المساعدات الأميركية لإسرائيل

ترجمات |06 أيلول 2023
تعبيرية، غولدن كوزموس – (المصدر)

نهاية عصر البشر

ترجمات |05 أيلول 2023
 