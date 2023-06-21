هل سينجو ركاب الغواصة الخمسة قرب تايتنيك بعد رصد أصوات من الأعماق؟

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أبخرة سامة

تسرب صغير يحدث كارثة



تشابكت مع حطام تايتانيك



الأخيرة سباق مع الزمن لإخراج الغواصة.. وتجربة صادمة "لا تبشر بالخير"



يسمونه "انبجار" أو Implosion إنجليزيا، لأنه عكس explosion أو انفجار، يمزق الجسم المادي حين يحدث ويطلقه مبعثراً من الداخل إلى الخارج، أو من أسفل إلى أعلى. أما في "الانبجار" فيحدث العكس تماما، حيث ينهار الجسم المادي على نفسه بقوة الضغط عليه من الخارج، وهو ما حدث أو قد يحدث للغطاسة OceanGate Titan ولمن نرى صورهم أدناه، ممن لا يزالون فيها كما السردين المعلب منذ طرأ عليها عطل الأحد الماضي، انقطع بسببه الاتصال معها، وفقا لموقع العربية نت.وكان الغطاس الأميركي Michael Harris الخبير بالغطس المتنوع، وبالحطام "التايتانيكي" لكثرة ما قام بزيارته، أبدى تشاؤما بقدرة البحرية الأميركية على إنقاذ "الغطاسة" وركابها، وقال مساء الاثنين لشبكة Fox News التلفزيونية الأميركية، إن: "أسوأ ما قد حدث لهيكلها، هو أنها (انبجرت) على عمق 3200 متر"، مرجحا أنها "غاصت إلى أعماق غير عادية لتصل إلى الحطام، وهو غطس إلى الأسفل يستغرق ساعتين ونصف الساعة للوصول إلى ما يزيد عن 10,000 قدم" أي أكثر من 3000 متر.أما العالقون داخل الغطاسة "تيتان" المرافقة للغواصة، فهم : الملياردير البريطاني- الباكستاني الأصل Shahzada Dawood المولود قبل 48 عاما في باكستان، وابنه سليمان، وهو بريطاني أيضا، عمره 19 سنة. ثم المقيم البريطاني منذ سنوات طويلة بدبي، المليارير Hamish Harding البالغ 58 عاما، إضافة إلى القبطان الفرنسي Paul-Henry Nargeolet البالغ 73، ثم البريطاني المولود قبل 61 عاما Stockton Rush مؤسس شركة OceanGate Expeditions المشغلة للغواصة.رصد جهاز سونار صوت "طرقات" خلال عمليات البحث عن الغواصة السياحية الصغيرة التي فقدت قرب حطام سفينة "تايتانيك" في شمال المحيط الأطلسي وعلى متنها خمسة أشخاص، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية اليوم الأربعاء، فيما تتواصل عمليات البحث عن الغواصة المفقودة، وتجري عملية البحث والإنقاذ بمشاركة وكالات حكومية، وقوات البحرية الأميركية والكندية، وشركات تعمل في أعماق البحار.وأوردت مجلة "رولينغ ستون" أن طائرة "بي 8" كندية "سمعت أصوات طرقات في هذا القطاع كل ثلاثين دقيقة وبعد أربع ساعات، نشر جهاز سونار إضافي وكانت الطرقات لا تزال تُسمع"، فيما نقلت شبكة "سي إن إن" CNN عن وثيقة داخلية للإدارة الأميركية سماع الطرقات بدون أن توضح متى تم رصدها.ودخلت عمليات البحث عن الغواصة السياحية المفقودة في المحيط الأطلسي يومها الرابع اليوم، الأربعاء، إذ تسابق فرق الإنقاذ الزمن للعثور على الغواصة التي اختفت أثناء نقلها ركابا أثرياء في رحلة إلى حطام السفينة تايتانيك بالمياه العميقة قبالة ساحل كندا.والغواصة تيتان مصممة لتبقى تحت المياه لمدة 96 ساعة، مما يعطي الركاب الخمسة على متنها فترة حتى صباح غد الخميس قبل أن ينفد الهواء بداخلها. وكان قائد الغواصة وأربعة أشخاص داخلها في وقت مبكر من يوم الأحد عندما فقدت الاتصال بالسفينة الأم على السطح بعد ساعة و45 دقيقة من انطلاقها في رحلة غوص تستغرق ساعتين.وقال خفر السواحل الأميركي إن طائرتين وغواصة وحوامات تحمل معدات مسح بالموجات الصوتية تشارك في عمليات البحث، ومن بين المفقودين على متن الغواصة تيتان الملياردير البريطاني هامش هاردنغ.وقال الكابتن جيمي فريدريك، مسؤول بخفر السواحل الأميركي، للصحافيين في مؤتمر صحافي أمس بالقرب من موقع الحادث إن طائرات أميركية وكندية مشطت أكثر من 7600 ميل مربع في المحيط وهي مساحة أكبر من ولاية كونتيكيت الأميريكية.ولا يزال الغموض يلف مصير الغواصة "تيتان" والأسباب التي أدت إلى فقدانها بينما كانت في طريقها لسفينة "تايتانيك".وأضاء تقرير لصحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية على السيناريوهات المحتملة لما حدث للغواصة، والأسباب الكامنة وراء اختفائها.وحسب البروفيسور المساعد إريك فوسيل، مدير مركز بناء السفن في "جامعة أديلايد" الأسترالية، فإن فقدان الطاقة في "تيتان يعني فقدان الاتصالات.سباق مع الزمن لإنقاذ غواصة "تيتان" القابعة بجوار حطام سفينة تايتانكوأضاف شارحا: "بعض الغواصات لديها مصدران للطاقة، الكهرباء وغيرها مثل الهواء المضغوط أو الهيدروليكي، لتشغيل أنظمة السلامة. من غير الواضح ما إذا كانت خيارات دعم الطاقة في حال حدوث عطل، موجودة على تيتان".وفي حالة تعرض أي من الدارات الكهربائية القصيرة الموجودة على متن الغواصة لزيادة في تدفق الجهد، فمن المحتمل أن ينشب حريق، مما قد يتسبب في تدمير أنظمة الاتصال بالغواصة وخلق أبخرة سامة للركاب، بحسب فوسيل.من جهته ذهب البروفيسور ستيفان ويليامز، من المركز الأسترالي للروبوتات بJ"جامعة سيدني"، إلى أن: "الاحتمال الآخر هو أنه قد يكون هناك حريق نجم عن ماس كهربائي. هذا يمكن أن يضر بالأنظمة الإلكترونية للغواصة التي تستخدم للملاحة والتحكم".يذكر أن الغواصات تواجه ضغطا متزايدا كلما تعمقت في الغوص، وحتى التسرب الصغير يمكن أن يكون كارثيا في الأعماق الكبيرة.وأوضح فوسيل أنه على عمق 4 آلاف متر، تكون كتلة تقدر بـ4 آلاف طن مطبقة على منطقة بحجم متر مربع واحد، وأردف: "تيتان لها هيكل مركب به مستشعرات وتحمل في ثناياه عوامل يمكنها تحمل مثل هذا الضغط، لكنها تتطلب شكلا دائريا دقيقا للغاية. يمكن أن يؤدي أي عيب خارج الدائرة إلى انفجار داخلي شبه فوري".ويرجح أيضا أن تكون تيتان قد عادت إلى السطح لكنها فشلت في الاتصال بسفينة الدعم.وتجوب فرق البحث المنطقة لكن الدكتور سيمون بوكسال، عالم المحيطات بJ"جامعة ساوثهامبتون"، صرح لJ"بي بي سي نيوز" BBC News قائلا: "إذا كانت على السطح فمن المحتمل أن يكون هناك اتصال".فيما يطرح آخرون احتمال أن تكون التيارات القوية تحت الماء قد دفعت الغواصة إلى مسافة قريبة جدا من "تايتانيك"، بحيث التصقت بها أو تشابكت مع حطامها.واصطدمت "تايتانيك" بجبل جليد وغرقت عام 1912 خلال رحلتها الأولى من إنجلترا إلى نيويورك وعلى متنها 2224 شخصا من ركاب وأفراد الطاقم. ولقي أكثر من 1500 شخص حتفهم في الحادثة.وعُثر العام 1985 على حطام السفينة المنقسم إلى شطرين رئيسيين على بعد 650 كيلومترا عن نيوفاوندلاند في كندا وعلى عمق 4000 متر تحت سطح البحر. وما زال يجذب خبراء الملاحة البحرية والسياح المهتمين بالغوص.والمعلومات قليلة عن الغواصة "OceanGate’s Titan" التي كانت تقل 3 سياح، بينهم ملياردير بريطاني يقيم منذ سنوات طويلة في دبي، حين انقطع الاتصال بها، وهي فوق حطام سفينة "تايتنك" الغريقة تحت مياه المحيط الأطلسي.كل المعروف عنها، أن وزنها 10.432 كيلوغراما، وتبدأ رحلتها التي تستمر عادة 8 أيام على الأكثر، من ساحل Newfoundland البعيد بالشرق الكندي 592 كيلومترا عن حطام "تايتانيك" الغارق عند عمق 3800 متر، حيث تدوم كل غطسة كاملة تقوم بها "الغاطسة" لمعاينته 8 ساعات تقريبا، نصفها للنزول والصعود، وفق الوارد بموقع شركة OceanGate المالكة 3 غواصات.إلا أن "تيتان" التي تسع 5 أشخاص، هم 3 سياح يدفع كل منهم 250 ألف دولار للقيام بالرحلة، إضافة إلى قبطان و"خبير محتوى" مهندس، هي الوحيدة القادرة "غاطستها" بين الغواصات الثلاث، كما في العالم، على النزول إلى ما يكفي لبلوغ رفات أشهر سفينة غارقة في مثواها الأخير بالعالم، على حد ما قرأت "العربية.نت" بسيرتها الوارد فيها أيضا، ونشرته في مواضيع سابقة، أنها مزودة بوسائل داعمة للحياة، منها أكسيجين لمدة 96 ساعة، وبإمكانها الوصول الى 4000 متر عمقا، ونراها في الفيديو المعروض.