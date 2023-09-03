الإثنين 04 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

هل نسيت هاتفك وتشعر بالقلق؟ قد تعاني من "النوموفوبيا"

Nomophobia
النوموفوبيا

جميعنا نشعر بأننا ملتصقون بهواتفنا وقد نشعر بالضيق في حال نسينا اصطحابها معنا، لكن بالنسبة للبعض قد يتسبب ابتعادهم عنها أو انقطاعهم عن الإنترنت شعورا بالقلق والتوتر قد يتعدى الحدود المعقولة. اضافة اعلان

هذه الحالة تعرف باسم "نوموفوبيا" وهي اختصار لعبارة (no mobile phone phobia) أي "رهاب الابتعاد عن الهاتف"، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي".

وذكرت دراسة نشرتها مجلة "بي إم سي للطب النفسي"، في يوليو، أن "النوموفوبيين" هم أولئك الذين يظهرون إدمانا على هواتفهم الذكية.   

وتبدو على من يعانون من هذه الحالة أعراض تشبه ما يحصل للمدمنين عندما يحاولون الإقلاع عن إدمانهم أو أولئك الذين يعيشون اضطرابات التوتر، حسب الشبكة الأميركية، التي ذكرت أن بعضها يشمل: 

- التوتر 
- سرعة الاستفزاز 
- التعرق 
- انعدام التركيز 
- تغير في نمط التنفس 
- Tachycardia، أو ما يعرف بارتفاع سرعة دقات القلب

أسباب "النوموفوبيا" وتبعاته 


وفقا للبحث المنشور في مجلة "بي إم سي للطب النفسي" فإن المراهقين هم أكثر فئة متأثرة بالـ "نوموفوبيا"، إلا أن الحالة قد تصيب أي فئة عمرية أخرى.  

وتقول الطبيبة النفسية، ميشيل لينو، للشبكة إن السبب الرئيسي لإصابة البعض بهذه الحالة تعود إلى اعتمادنا الكبير على الهواتف الذكية. 

وتوضح "نحن ملتصقون بهواتفنا، وللعديد من الأسباب نعتبرها كمبيوتراتنا المصغرة، نستخدمها للعمل والحفاظ على تواصلنا مع عائلاتنا". 

وتضيف "عندما لا يتاح لنا استخدامها لدى رغبتنا بذلك، نشعر بالتوتر، لأننا نخشى أن يفوتنا أمر ما، لدينا وضعية تفكير تخبرنا بأن هواتفنا تتيح لنا التواصل بكل الأمور في كافة الأوقات". 

ويشير الطبيب النفسي، بليز ستيل، إلى أن بعض الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالـ "نوموفوبيا"، وبعض العوامل التالية، إن توافرت لديك، قد تساهم في ذلك: 

- قلق مسبق 
- قلة الثقة بالنفس 
- صعوبة في تنظيم المشاعر 
- نمط غير صحي بالتعلق 
- قلة العلاقات الشخصية 

وتشير لينو إلى أنه عندما يبدأ الشخص بالتعلق بشكل مفرط وغير صحي بهاتفه فإن ذلك قد يؤدي إلى آثار سلبية في نواح أخرى في حياته، إذ يمكن للهاتف أن يُشغِل المرء عن تنفيذ بعض الأمور الهامة، كالعمل أو الدراسة. 

كما أن "انعدام التركيز طوال الوقت يعد غير صحي بتاتا للعلاقات.. نحن نضحي بسعادتنا وحتى بصحة (تلك) العلاقات لأننا نهتم بهواتفنا بشكل أكبر".
 

كيف تتخلص من "النوموفوبيا"؟ 

لحسن الحظ، يمكنك أن تخلص نفسك من الإدمان على الهاتف عندما تدرك بأنك تعاني فعلا من "النوموفوبيا": 
- خصص لنفسك مساحة للاسترخاء دون الاستعانة بهاتفك
- حاول أن تبتعد عن هاتفك لساعة على الأقل، في البداية، قد يساعدك إطفاؤه كليا على ذلك 
- اترك هاتفك في المنزل أو ضعه جانبا عند ذهابك للمتجر أو المشاركة في نشاط ما. 
- ارتد ساعة كي تطلع على الوقت، كي لا تضطر إلى النظر لهاتفك 
- استخدم تقويما أو دفترا لتخطيط النشاطات المستقبلية 
- ابحث عن هوايات جديدة تسمح لك بالانفصال عن هاتفك وتركه جانبا 
- اطلع أكثر على "النوموفوبيا" لتتعرف على أعراض الحالة وما يمكن أن يحفزها 
- واجه الأفكار السلبية التي قد تراودك جراء الابتعاد عن الهاتف 
- ذكّر نفسك بأن كل شيء سيكون على ما يرام إن وضعت هاتفك جانبا لبعض الوقت 

تدرب على التركيز الكامل للذهن "mindfulness" من خلال تمارين التأمل وتنظيم التنفس للتعامل مع التوتر والقلق
في الحالات المستعصية، تواصل مع مختص بالطب النفسي ، نقلا عن الحرة.

cancer-cells

علاج محتمل يحول الخلايا السرطانية العدوانية إلى خلايا سليمة 02 أيلول 2023

shutterstock_105498857__1_

البشر كانوا سينقرضون لولا نجاة 1280 من أسلافهم 02 أيلول 2023

أوضح إسلام عامر أن القانون المصري لا يجيز أن يزوج أو يطلق المأذون نفسه

هل يجوز للمأذون تزويج وتطليق نفسه؟ (فيديو) 02 أيلول 2023

5744999f-2984-4d64-8bae-d8fa92057b04

منصة كتبي للقراءة في مدارس دولة الإمارات العربية المتحدة 02 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
صانعة محتوى تربوي شهيرة خلف القضبان (صور)

صانعة محتوى تربوي شهيرة خلف القضبان (صور)

منذ16 ساعة
علماء يكشفون طريقة لتحسين مهاراتك في الرياضيات

علماء يكشفون طريقة لتحسين مهاراتك في الرياضيات

منذ17 ساعة
Doc-P-466515-638292463703790926

دراسة مُثيرة للجدل: البشر كانوا على وشك الانقراض لولا هذا الأمر!

02 أيلول 2023
مشهد من فيلم "باربي" - (ارشيفية)

"ترند باربي الوردي".. ما بين هوس "التقليد" وتحديد مفاهيم الجمال

02 أيلول 2023
علاج جيني لسرطان الدماغ يظهر نتائج واعدة

علاج جيني لسرطان الدماغ يظهر نتائج واعدة

02 أيلول 2023
الرياضة

5 معتقدات خاطئة عن الرياضة.. لا تصدقوها

02 أيلول 2023
افكار و مواقف

الأمن الغذائي والطموح الأردني

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا ذهب الأمير إلى معان؟

ماهر أبو طير |اليوم

سنة أخيرة

جهاد المنسي |اليوم

اندماج الشباب في الأحزاب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

من هم حلفاء الأردن؟

سميح المعايطة |اليوم

تمرين تعبوي بالذخيرة السياسية الحية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1693735108952623600

مستقبل هيمنة الدولار‏

ترجمات | منذ5 ساعة
1693735056502617700

ملامح دورة انتخابات العام 2024 في إيران

ترجمات | منذ5 ساعة
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات |02 أيلول 2023
فلاح مصري محكوم بعد حادثة دنشواي عند خروجه من المحكمة - (المصدر)

مصر 1906: حادثة دنشواي ومقاومة الفلاحين المنسية

ترجمات |02 أيلول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لركوب مروحية نقل عسكرية في قاعدة الأسد الجوية، العراق - (أرشيفية)

عواقب الحرب على الإرهاب وحرب العراق‏

ترجمات |30 آب 2023
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات |29 آب 2023
 