الخميس 09 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

هل يمكن للقصف الجوي على غزة أن يتسبب بحدوث زلزال؟

إسرائيل تشن غارات جوية على قطاع غزة
إسرائيل تشن غارات جوية على قطاع غزة

حذّر العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، من أن القصف العنيف الذي تتعرض له غزة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، قد يتسبب في حدوث زلزال كبير، فهل القصف يسبب الزلازل فعلاً؟

وقال هوغربيتس، في تغريدة نشرها على حسابه في منصة "إكس"، إن العالم يجب أن يضغط على إسرائيل لوقف هذا العمل الجنوني، وبغض النظر عن أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، سيكون لهذا القصف تأثير كبير في النهاية على المنطقة ككل، حيث سيتسبب في هزات زلزالية عنيفة.

وأضاف: "سيؤدي القصف إلى تسريع حدوث زلزال كبير على طول البحر الميت".

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هل القصف يسبب الزلازل؟

علمياً، فإن القصف الذي يستهدف المدن لا يمكن أن يتسبب بتحرك الصفائح التكتونية التي هي السبب الرئيسي في حدوث الزلزال.

ولكن بإمكان القنابل النووية أن تُحدث زلزالاً صغيراً ومحدود القوة في أثناء انفجارها على الأرض، وذلك لأنها تستطيع إطلاق الطاقة المخزّنة بالفعل في القشرة الأرضية، ولكن لا يمكنها خلق أي صدوع جيولوجية قد تتسبب بزلازل لاحقة.

في حين يؤكد موقع The Conversation الأسترالي هذا الأمر، موضحاً أنه على الرغم من أن الانفجار النووي يطلق الكثير من الطاقة في المنطقة المباشرة، إلا أن كمية الطاقة صغيرة، مقارنة بالضغوط الأخرى على الصفائح التكتونية. -وكالات

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