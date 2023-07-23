هل يودع تويتر شعاره الشهير؟

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And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023



وأضاف ماسك في تغريدة نشرها الساعة 12:06 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:06 بتوقيت غرينتش) الأحد "إذا نُشر شعار يتمتع بقدر كاف من الجودة الليلة، سنطلقه حول العالم غدا".



If a good enough X logo is posted tonight, we’ll make go live worldwide tomorrow — Elon Musk (@elonmusk) ">July 23, 2023

ولم يذكر ماسك مزيدا من التفاصيل.ومنذ استحواذه على منصة التغريدات الشهيرة، شهر أكتوبر الماضي، تواصل قرارات ماسك المتعلقة بسياسات تويتر وميزاته الجديدة، في إثارة الجدل.ووجهت انتقادات لتويتر تتهم المنصة بالتراخي في الإشراف على المحتوى، وهو ما تلاه انسحاب عدد كبير من المعلنين خشية ظهور إعلاناتهم بجانب محتوى غير لائق.وقال ماسك، الأسبوع الماضي، إن التدفق النقدي لتويتر لا يزال سلبيا بسبب انخفاض عائدات الإعلانات بما يقرب من 50 بالمئة فضلا عن عبء الديون الثقيل، وهو ما لم يرق إلى مستوى توقعاته في مارس، بأن المنصة قد تصل إلى تدفق نقدي إيجابي بحلول يونيو.