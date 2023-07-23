الأحد 23 تموز 2023
النسخة المطبوعة

هل يودع تويتر شعاره الشهير؟

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شعار تويتر
قال الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، إنه يتطلع لتغيير شعار منصة تويتر للتواصل الاجتماعي، حيث كتب على المنصة التي يملكها: "سنودع قريبا العلامة التجارية لتويتر، وتدريجيا كل الطيور".اضافة اعلان



ولم يذكر ماسك مزيدا من التفاصيل.

ومنذ استحواذه على منصة التغريدات الشهيرة، شهر أكتوبر الماضي، تواصل قرارات ماسك المتعلقة بسياسات تويتر وميزاته الجديدة، في إثارة الجدل.

ووجهت انتقادات لتويتر تتهم المنصة بالتراخي في الإشراف على المحتوى، وهو ما تلاه انسحاب عدد كبير من المعلنين خشية ظهور إعلاناتهم بجانب محتوى غير لائق.

وقال ماسك، الأسبوع الماضي، إن التدفق النقدي لتويتر لا يزال سلبيا بسبب انخفاض عائدات الإعلانات بما يقرب من 50 بالمئة فضلا عن عبء الديون الثقيل، وهو ما لم يرق إلى مستوى توقعاته في مارس، بأن المنصة قد تصل إلى تدفق نقدي إيجابي بحلول يونيو.
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