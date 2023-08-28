هولندا تشهد "غزوة أصحاب الرؤوس الحمراء" (فيديو+ صور)

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milhares de ruivas de todo o mundo se reuniram na Holanda para o festival anual Redhead Days pic.twitter.com/7gfB9185DD — Romano 🇮🇹🇱🇹 (@Ag1899Aguiar) August 27, 2023

🟠 𝐆𝐢𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐣𝐮𝐛𝐢𝐥𝐞𝐞: Redhead Days Festival ignites in the Netherlands — TVP World (@TVPWorld_com) August 27, 2023

احتفل آلاف الأشخاص من أصحاب الشعر الأحمر في هولندا بمهرجان "أيام الرؤوس الحمراء" السنوي الذي يقام في مدينة تيلبورغ الجنوبية.ووفقا للمنظمين، زار المهرجان الذي استمر لمدة 3 أيام، حوالي 5 آلاف شخص من أصحاب الشعر الأحمر من مختلف البلدان. وتضمن ورشات عمل في الرسم ونصائح لوضع مستحضرات التجميل والاعتناء بالبشرة، فضلا عن جلسات تصوير وفعاليات موسيقية ولقاءات سريعة بين الزائرين.وتتراوح نسبة أصحاب الشعر الأحمر ما بين واحد واثنين بالمئة من سكان العالم. وترتفع نسبتهم لتتراوح بين اثنين وستة بالمئة بين من تنحدر أصولهم من شمال أوروبا أو شمال غرب القارة.وبدأ المهرجان الهولندي عن طريق الصدفة بعد أن نشر المنظم والرسام الهاوي بارت روفنهورست إعلانا في إحدى الصحف المحلية عام 2005، يطلب فيه 15 عارضة بشعر أحمر ليرسمهن. وتقدمت 150 عارضة.وقرر روفنهورست، وشعره ليس أحمر اللون، التقاط صورة جماعية مع كل من تواصلن معه. وحقق هذا التجمع نجاحا كبيرا وحظي باهتمام واسع لدرجة أن المنظمين قرروا تحويله لحدث سنوي.وفي عام 2013، دخل المهرجان موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر تجمع للأشخاص ذوي الشعر الأحمر الطبيعي، وكان في الصورة الجماعية آنذاك 1672 منهم.RT