واتساب يطلق تطبيقا خاصا بالساعات الذكية

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وسوف تكون تلك النسخة متاحة للساعات الذكية العاملة بنظام تشغيل "وير أو إس".ووفقا لتقارير إعلامية فإن النسخة الجديدة سوف تكون تجريبية لعدة أشهر، قبل طرحها لاحقا بصورة دائمة.وسوف يتمكن مرتدي الساعات العاملة بنظام "وير أو إس 3"، من إجراء المحادثات والرد على رسائل النصية والصوتية، إضافة إلى استخدام الرموز التعبيرية، وتلقي مكالمات اتصالات التطبيق من خلال الساعة نفسها.كما سوف يوفر تطبيق واتساب للساعات الذكية خاصية الردود السريعة على الرسائل، وذلك من دون أن يكون الهاتف الذكي قريبا من الساعة، نقلا عن الحرة.تجدر الإشارة إلى أن ساعات آبل الذكية العامة بنظام "واتش أو أس" لا تحتوي حاليا على تطبيق واتساب مستقل، ما يعني أن مستخدميها يحصلون على خاصيات محدودة، إذ لا يوجد أي خيار لإرسال رسائل أو إجراء مكالمات عبر التطبيق من خلال الساعة الذكية.ومع ذلك، يستطيع مستخدمو ساعات آبل الذكية مشاهدة الرسائل الواردة والرد عليها عبر شاشة الساعة من خلال تفعيل بعض الإعدادت في هاتف آيفون المرتبط بها.