الأحد 20 آب 2023
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والدة نيمار ترتدي البرقع وتمتطي الإبل في السعودية (ًصور)

والدة نيمار ترتدي البرقع وتمتطي الإبل في السعودية (ًصور)
والدة نيمار ترتدي البرقع وتمتطي الإبل في السعودية (ًصور)
خطفت والدة النجم البرازيلي نيمار لاعب فريق نادي الهلال السعودي الجديد، نادين جونسالفيس سانتوس، الأضواء، بإطلالة سياحية ملفتة في السعودية.

وانتشرت صور لنادين جونسالفيس سانتوس على منصات التواصل الاجتماعي، وهي تقوم بجولة سياحية، مرتدية البرقع وامتطت الإبل، وتظهر في صورة أخرى وهي جالسة تحتسي القهوة السعودية.اضافة اعلان

وانتقل نيمار جونيور (31 عاما) إلى صفوف نادي الهلال قادما من فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد لمدة موسمين يمتد حتى عام 2025، في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 98 مليون دولار، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، وسيحصل على نحول 220 مليون يورو.

ووصل النجم البرازيلي مساء أمس الجمعة، إلى العاصمة السعودية الرياض، واستقبل في المطار بالورود والقهوة أيضا.

RT
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