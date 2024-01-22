وجبة برغر بالجراد مقابل 50 ريالاً تثير جدلاً في السعودية (فيديو)

أثار مقطع يوثق بيع برغر "الجراد" بمبلغ 50 ريالاً في المملكة العربية السعودية، الجدل على منصة "تيك توك" وموقع "إكس".



ويعدّ "برغر الجراد"، أحدث صورة لتقديم الجراد كوجبة في السعودية، حيث ينتشر بيعه مع بداية موسم الجراد في مناطق مثل المدينة المنورة والقصيم.

اضافة اعلان





طريقة غريبة لتحضير البرغر في السعودية



وتضمنت مقاطع الفيديو أشخاصاً يقومون بتحضير الجراد عبر عدة مراحل قبل وضعه في خبز البرغر، ومن ثم إضافة الصلصات والنكهات له.



حيث تبين الفيديوهات غسل الجراد وتنظيفه في المرحلة الأولى، ثم يوضع في ماء ساخن نظيف، ويترك على النار لمدة ساعة.



يتم خلط الحشرات بعد ذلك مع البصل والفلفل، وتقديم وجبة البرغر بالجراد للزبائن.

الآن ..



برجر الجراد وجبة جديدة في القصيم.



-



pic.twitter.com/OaupSxzoW8 — خبر عاجل (@AJELNEWS24) January 19, 2024

لكن المتخصصين حذروا من تناول هذه الوجبة؛ حيث إن الجراد الذي يتم تناوله تتم مكافحته باستخدام المبيدات، وهو ما يعرض من يتناولها للتسمم بالمبيدات التي تبقى عالقة بجسم الجراد الميت حتى بعد طهيه.



فضلاً عن أن الجراد يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، من ضمنها الصداع والغثيان والأرق والإسهال ومشاكل التنفس والتشوش الذهني.





ردود فعل متباينة حول برغر الجراد في السعودية



وتباينت ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذه الوجبة، حيث اعتبرها بعضهم حرية شخصية، فيما اعتبر آخرون أنها طعام الأجداد. وقد يصل سعر كيس الجراد إلى حوالي 50 ريالاً سعودياً، ويحتوي على قرابة 100 جرادة.



أما بعض مستخدمي مواقع التواصل فأعربوا عن اشمئزازهم من الجراد الذي يعتبر حشرة مقززة مثل الصراصير، وأنهم لا يمكنهم أن يطيقوا بأي شكل من الأشكال تناوله.

اقرأ أيضاً:

"الجراد" يُفسد فرحة رونالدو فما القصّة؟