الثلاثاء 12 أيلول 2023
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"وحش بشري" ينتزع قلب أرنب نابض وهو حي: استخرج أحشاءه موثقاً المشهد

رصدت الناشطة في مجال الرفق بالحيوانات غنى نحفاوي وبالفيديو، أحد الأشخاص وهو يستخرج أحشاء وقلب أرنب نابض وهو حي والدماء تتدفق ملوثة يديه
رصدت الناشطة في مجال الرفق بالحيوانات غنى نحفاوي وبالفيديو، أحد الأشخاص وهو يستخرج أحشاء وقلب أرنب نابض وهو حي والدماء تتدفق ملوثة يديه
رصدت الناشطة في مجال الرفق بالحيوانات غنى نحفاوي وبالفيديو، أحد الأشخاص وهو يستخرج أحشاء وقلب أرنب نابض وهو حي والدماء تتدفق ملوثة يديه، في توثيق لأحد أبشع الجرائم بحق حيوان ضعيف.اضافة اعلان

وقبل متابعة التفاصيل، يرجى عدم متابعة الفيديو للاشخاص الحساسين لبشاعة المنظر، حيث ورد في منشور على موقع X "تويتر سابقاً على صفحة الناشطة غنى نحفاوي، فيديو لأحد الأشخاص وهو ينتزع قلب أرنب نابض وهو حي، والدماء تنبثق منه، ليظهرها للكاميرا، ويرميها، علما أنها ليست أبشع الجرائم في بلدنا، بل هناك كثير منها لم تصل لأيدي الناشطين، كما وتسطر يوميا مئات التجاوزات في مجال الرفق بالحيوانات، منها ما نشرته نحفاوي على صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة، لضبع "وهو الرمز الوطني للبنان" حيث قامت أحد حدائق الحيوان بسلخه عن أمه، وقاموا بترويضه والهدف هو إكثاره وفقا للمنشور، عدا عن مئات المنشورات الموثقة بالصور والفيديوهات لما يعانيه الحيوان في بلد الثقافة والعلم من إجرام بحق الطبيعة.



وبالعودة إلى الفيديو لصفحة "هذا المجرم" حيث حتى هذا التوصيف لا يفيه حقه مما قام به، وهنا نسأل عن الهدف والرسالة لمن يتابعون صفحته، فماذا لو كان ثمة أطفال يتابعون مثل هذه الفيديوهات، وتأثيرها على سلوكياتهم، وخصوصا العنف الذي بدأ يتغلغل ويتأصل في نفوسهم، حيث تصبح مشاهد العنف والدماء وكأنها أمرا عاديا، يتقبلونها، وبذلك ينعكس هذا عليهم بمحاولة تقليد مثل هذه التصرفات، وخصوصا إن صدرت من أشخاص بالغين أو يحيطون بهم.

وقد تم إرسال معلومات خاصة بـ "ك.ش" للجهات الأمنية، منها رقم المركبة والهاتف الخاص بعمله، علماً أنّه للمفارقة مالك لمختبر طبي في محلة الدكوانة شرق العاصمة بيروت.

وبرأي نحفاوي وفقا للمنشور السابق، يجب ختم قصور العدل بالشمع الأحمر، طالما مخالفات المدعو "ك.ش." ويظهر رقم مركبة قد تكون تابعة له " 2257260" والظاهرة بالفيديو والموثقة بخاصية "القصة" Story على إنستاغرام (اختفت بعد 24 ساعة من النشر)، تندرج ضمن مخالفات عدة، وهي:

"أولاً، ومجدداً موسم الصيد لم تفتحه وزارة البيئة،
ثانياً، صيد الليل ممنوع بالقانون وبالأخلاق يا مجرم،
ثالثا، استعراض الطرائد على مواقع التواصل ممنوع ايضا بموجب القانون 580/2004،
رابعا، تستعرض سحب قلب الأرنب النابض من جسده يا مجرم!!!!؟؟"

وتوجهت لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي بـ " شايف شو صاير من اجرام او عندك مشكلة بصر وبصيرة؟!"، ولقوى الأمن الداخلي بقولها: "وما تطلبوا مني لا عنوانه ولا رقم تلفونه، انا مش مختار الضيعة! تفضلوا انتو جيبوا تفاصيلو" في إشارة لمعاناتها مع قوى الأمن الداخلي، حيث يطلبون منها القيام بعملهم بالحصول على عنوان "ك.ش" ورقم هاتفه النقال، وفقا لما ذكرته لموقع "زوايا ميديا".

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