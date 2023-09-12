"وحش بشري" ينتزع قلب أرنب نابض وهو حي ويوثق المشهد

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ما قادرة صدق اللي شفتو!!!

اي متى حتتحركوا؟! شو ناطرين؟!

هيدا مش اقل من داعشي واسمه كارلوس شلهوب ونشر هالفيديو ضمن خاصية ستوري على حسابه على انستاغرام!

اولا ومجدداً موسم الصيد لم تفتحه وزارة البيئة،

ثانيا، صيد الليل ممنوع بالقانون وبالأخلاق يا مجرم،

ثالثا، استعراض الطرائد على… pic.twitter.com/BwhZ5pPQuc — Ghina (@GhinaNahfawi) September 12, 2023

وقبل متابعة التفاصيل، يرجى عدم متابعة الفيديو للاشخاص الحساسين لبشاعة المنظر، حيث ورد في منشور على موقع X "تويتر سابقاً على صفحة الناشطة غنى نحفاوي، فيديو لأحد الأشخاص وهو ينتزع قلب أرنب نابض وهو حي، والدماء تنبثق منه، ليظهرها للكاميرا، ويرميها، علما أنها ليست أبشع الجرائم في بلدنا، بل هناك كثير منها لم تصل لأيدي الناشطين، كما وتسطر يوميا مئات التجاوزات في مجال الرفق بالحيوانات، منها ما نشرته نحفاوي على صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة، لضبع "وهو الرمز الوطني للبنان" حيث قامت أحد حدائق الحيوان بسلخه عن أمه، وقاموا بترويضه والهدف هو إكثاره وفقا للمنشور، عدا عن مئات المنشورات الموثقة بالصور والفيديوهات لما يعانيه الحيوان في بلد الثقافة والعلم من إجرام بحق الطبيعة.