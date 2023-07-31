الإثنين 31 تموز 2023
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وريث العرش البريطاني يقدم الطعام على عربة برغر وسط دهشة الزبائن

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الامير ويليام يقدم البرغر
فاجأ الأمير البريطاني وليام زبائن عربة برغر بتقديم برغر صديق للبيئة من داخل العربة في جنوب لندن، وفقا لوكالة "رويترز".

وظهر وريث العرش في مقطع مصور نُشر، الأحد، وهو يقدم شطائر "برغر إيرث شوت" بهدف تسليط الضوء على أعمال الفائزين العام الماضي بجائزة إيرث شوت السنوية التي أطلقها للمساعدة في إيجاد حلول لكبرى المشكلات البيئية.اضافة اعلان


وقال الأمير في أثناء تقديمه البرغر لزبائن بدا عليهم الذهول "سأحضر (البرغر) حالا... صباح الخير على الجميع. إنه مطبوخ بشكل جيد وجاهز للاستلام".


وتعاون وليام مع مؤسسي قناة سورتد فود على يوتيوب، التي تعرض تقييمات لأدوات المطبخ وتنشر وصفات الطعام، بهدف إبراز أعمال ثلاثة فائزين سابقين بجائزة إيرث شوت.

ومضى الأمير يقول لزبائن عربة البرغر "العلبة التي توشكون على الأكل فيها من صنع شركة نوتيلا، ولا تحوي أي بلاستيك، لقد توصلوا إلى غلاف من الأعشاب البحرية".

وأضاف "تُزرع المكونات الموجودة في البرغر داخل صوبة في الهند تابعة لشركة اسمها خيتي. وأخيرا وليس آخرا... فإننا نطهوه على شيء يسمى مواقد موكورو النظيفة، صممتها سيدة في كينيا بهدف الحد من تلوث الهواء".

وأضاف "لا أستطيع أن أضمن المذاق والجودة لكن... أنا أتأقلم مع (هذا البرغر)".
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