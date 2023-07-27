وزير الثقافة اللبناني: سنواجه التحديات ونخلق توأمة بين لبنان والأردن ثقافيا

سوسن مكحل

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افتتحت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، بحضور وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني ووزير الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى، وشخصيات ثقافية وفنية عربية، فعاليات البرنامج الثقافي لمهرجان جرش بدورته السابعة والثلاثين في قاعة المؤتمرات في المركز الثقافي الملكي.ووقعت الوزيرة مع نظيرها اللبناني مرتضى، وبحضور ممثل اليونسكو في لبنان شوقي ساسين، اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون بين البلدين فيما يتعلق بالمجال الثقافي والفني بينهما.وقالت الوزيرة، خلال اجتماع مع عدد من الإعلاميين، على هامش بدء فعاليات المهرجان، إن التعاون اليوم بين لبنان والأردن يمثل سلسلة من العطاء المستمر على مختلف الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بالفن والإبداع والثقافة.وأوضحت النجار لـ"الغد"، أن التعاون مع لبنان سيكون على مستوى النشر والترجمة والمهرجانات والأدب والفنون والشعر والتراث، لما تحمله البلد الشقيقة من امتيازات وتقاطعات مع الأردن بالموروث الثقافي والفني والحضاري.ومن جانبه، أكد الوزير اللبناني لـ"الغد"، أن أبعاد التعاون مع الأردن في المجال الثقافي تتمثل في تفعيل التعاون على أرض الواقع، مشيرا إلى أن لبنان يمر بتحديات يحاول تخطيها ورفع الوعي للمتلقي. وأردف مرتضى "التحديات التي يعانيها لبنان بالشأن الثقافي تشبه إلى حد ما الوضع الأردني، لذا سنعمل معا لمواجهة هذه التحديات وخلق توأمة بين البلدين لتحقيق كل تفصيلة بالاتفاقية".يذكر أن لبنان تشارك بفعاليات عديدة ومتنوعة خلال مهرجان جرش في دورته الحالية منها حضور الفنانة التشكيلية مجد رمضان والفنانين نجوى كرم وراغب علامة، وفعاليات متنوعة أخرى.