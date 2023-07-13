الخميس 13 تموز 2023
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وفاء عامر: خيانة الرجل سببها الزوجة- (فيديو)

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وفاء عامر
أثارت النجمة وفاء عامر جدلا كبيرا بعد تصريحاتها عن خيانة الرجل للمرأة، مؤكدة أن المشكلة دائماً تكون في الزوجة وهي السبب في ذلك، وهو ما أحدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.اضافة اعلان
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع تصريحات النجمة المصرية عن الخيانة، واصفين كلامها بـ”الرجعي” و”القديم”، ولفتوا إلى أن ما قالته لا يمكن تعميمه أو الاستناد اليه في تحديد أسباب الخيانة.


وطاولت الانتقادات عامر بعد لقائها في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” وكلامها عن الزواج والخيانة، حيث قالت: “لو زوجك خانك إنتي اللي غلطانة معرفتيش تختاري راجل يحافظ عليكي، غلطانة إنك معرفتيش تختاري أب لأولادك”.
وأضافت: “تبقي غلطانة عشان لو اتطلقتي البيت كله هيتهد، وهيبقى في أولاد مشردين ومعقدين، إنتي اللي غلطانة من الأول إنك سبتيه يخرج منك وإنتي غلطانة إنك مش عارفة تفاصيله… الغلطة بتبقى من الست، لما الراجل بيبص برا ليه؟ هو ناقصه إيه جوه؟”.
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