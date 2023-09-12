الثلاثاء 12 أيلول 2023
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وفاة العالم البريطاني المسؤول عن عملية استنساخ النعجة دوللي

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الباحث البريطاني إيان ويلموت
توفي الباحث البريطاني إيان ويلموت، الذي دخل مع فريقه التاريخ، عبر إنجاز أول عملية استنساخ لحيوان في العالم، النعجة دوللي، عن 79 عاماً، على ما أعلنت جامعته السابقة أمس (الاثنين).اضافة اعلان
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد كانت دوللي أول حيوان ثديي يتم استنساخه من خلية بالغة، ما شكّل ثورة في الأبحاث الحيوانية والطبية.
وقاد إيان ويلموت الفريق في معهد روزلين بجامعة إدنبره بأسكوتلندا، الذي استنسخ دوللي في عام 1996.


النعجة دوللي
وقال المسؤول بجامعة إدنبره بيتر ماتيسون في بيان، إن هذا التقدم الذي قاده ويلموت «أحدث تحولاً في التفكير العلمي في ذلك الوقت».
وكان ويلموت يعاني من مرض باركنسون، وقد دعم الأبحاث حول هذا المرض العصبي منذ عام 2018.
وجرى تكرار طريقة الاستنساخ المستخدمة مع النعجة دوللي في عام 2005، مع كلاب استُنسخت في كوريا، ثم في عام 2018 على قردة من جانب علماء صينيين.
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