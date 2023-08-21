الإثنين 21 آب 2023
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وفاة طيار أثناء رحلة جوية

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صورة تعبيرية
تعرض أحد أفراد طاقم إلى حالة طبية طارئة أدت إلى وفاته خلال رحلة جوية تابعة لشركة الطيران التشيلية Latam.

وذكرت الشركة أن الرحلة LA 505 التابعة للشركة، التي كانت في طريقها من مدينة ميامي الأمريكية إلى العاصمة سانتياغو، وعلى متنها 271 راكبا، اضطرت إلى الهبوط في مدينة بنما بسبب حالة طبية طارئة لأحد أفراد طاقم القيادة الثلاثة.اضافة اعلان

وقالت إنه على الرغم من تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة، إلا أنه بعد تقديم المساعدة الطبية على الأرض، "للأسف توفي الطيار"، مضيفة: "تأثرنا بشدة بما حدث ونقدم خالص تعازينا لأسرة الطيار. ونعرب عن تقديرنا لمسيرته المهنية التي استمرت 25 عاماً ومساهمته القيمة، واحترافه وتفانيه".

بدورها، أفادت سلطة الطيران المدني في بنما بأنها تلقت مكالمة طوارئ فجر الثلاثاء من طاقم رحلة Latam LA 505، يطلب فيها دخول المجال الجوي البنمي والهبوط في مطار توكومين الدولي.

وأوضحت أن الرحلة استأنفت مسارها عند الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي، عندما أقلعت الطائرة من مطار توكومين الدولي، متجهة إلى سانتياغو دي تشيلي.

وتوفي طيار داخل حمام الطائرة  حيث تلقى الطيار علاجاً طارئاً من الطاقم ومساعدة طبية بما توفر من إمكانات في الجو لكن هذا لم يُفلح في إنقاذ حياته التي انتهت وهو يحلق في الهواء على ارتفاع آلاف الأمتار.

وفي التفاصيل وفق جريدة "اندبندنت" البريطانية، فقد انهار الكابتن إيفان أندور داخل حمام الطائرة بعد ثلاث ساعات من إقلاع الرحلة الجوية التابعة لشركة (LATAM) التشيلية، وكانت في طريقها من مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى مدينة سانتياغو عاصمة تشيلي وفق العربية نت.

واستغرقت الرحلة ثلاثين دقيقة لتحويل مسارها إلى مطار توكومين الدولي في بنما، حيث تم الإعلان هناك أن أندور، وهو طيار مخضرم.

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