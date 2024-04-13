وفاة مصمم الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي

أعلنت شركة مصمم الأزياء الإيطالي، روبرتو كافالي، وفاته عن عمر ناهز 83 عاما.



وكان كافالي الذي أسس علامته التجارية في أوائل السبعينيات مريضا منذ فترة، وله ستة أبناء.

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وقال سيرجو أتسولاري الرئيس التنفيذي لروبرتو كافالي في منشور على إنستجرام "تعبر شركة روبرتو كافالي عن مواساتها لأسرة السيد كافالي. سيبقى أثره مصدرا دائما للإلهام".



وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، أن كافالي توفي، أمس الجمعة، في منزله في فلورنسا.



ومجموعة الأزياء التي يقع مقرها في فلورنسا مملوكة لشركة أورييل إنفستمنت إس.إيه التي يسيطر عليها رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني.



واستحوذ سجواني على علامة الأزياء الإيطالية في عام 2019.- رويترز