"ومش عاوزة روج!".. انتقادات تطال إعلامية سخرت من طلب فتاة غزية للفوط الصحية

تصدر اسم الإعلامية سحر الجعارة تريند مصر على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما اعتبره البعض تنمرًا على فتاة فلسطينية من قطاع غزة، اشتكت من عدم توافر فوط صحية.



حيث ما كان من سحر الجعارة إلا أن ردت على الفتاة الغزاوية : “يعني نصكم نايم في خيمة في الشارع ولازمه بطانية تستره من البرد... تعرفي تتلهي، يمكن إسرائيل تنجدك قبل ما تحتاجيها.. طب مش عايزة بودرة وروج وفاونديشن يا منيلة”، وهو ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.





رد سحر الجعارة على فتاة غزة يثير غضب النشطاء



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رد سحر الجعارة على الفتاة الفلسطينية أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين بادروا في انتقادها لتنمرها على فتاة تعاني مثل غيرها من أهل غزة من ظروف إنسانية وحياتية صعبة وكارثية.

قال أحمد سمير مصطفى: " بيقولوا الست بتحس بالست اللي زيها، لكن واضح أن سحر الجعارة ليها رأي تاني! الأمر ليس بسيطًا للاستهانة به".



وعلقت ملك طارق فقالت: "الفتاة الفلسطينية نشرت تغريدة تطلب فيها فوط صحية لأنها شئ مهم ونحن نعرف أهمية هذا لكن سحر الجعارة هاجمتها بقسوة لماذا. لأنها طلبت الستر... الفتاة اعتذرت عن الحديث في الموضوع وهذا من حيائها الشديد كل الاعتذار لك أختاه".



أما سوسن فؤاد فقالت: "لا يليق بالسيدة سحر الجعارة أن تتحدث هكذا مع فتاة من غزة، وهي تعلم الكارثة الإنسانية التي يعيشها كل أهل غزة.. عيب من الأفضل تعتذر".



وقالت تماضر علي: "سحر الجعارة تنتقد فتاة فلسطينية من غزة، الأمر لا يتحمل تهجم أو حتى سخرية، في هذه الأوقات ما ترينه بسيط قد يمثل مشكلة لدى شعب يعاني من كارثة إنسانية".



وعلقت سلوى واصل قائلة: "أطالب سحر جعارة بالاعتذار للفتاة الفلسطينية ولكل أهل غزة، فهذا ليس وقت التنمر على آلام البشر، وخاصة أنهم أهلنا ونحن نشعر باحتياجاتهم جدًا".

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