الأربعاء 13 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"ومش عاوزة روج!".. انتقادات تطال إعلامية سخرت من طلب فتاة غزية للفوط الصحية

سحر الجعارة
سحر الجعارة

تصدر اسم الإعلامية سحر الجعارة تريند مصر على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما اعتبره البعض تنمرًا على فتاة فلسطينية من قطاع غزة، اشتكت من عدم توافر فوط صحية.

حيث ما كان من سحر الجعارة إلا أن ردت على الفتاة الغزاوية : “يعني نصكم نايم في خيمة في الشارع ولازمه بطانية تستره من البرد... تعرفي تتلهي، يمكن إسرائيل تنجدك قبل ما تحتاجيها.. طب مش عايزة بودرة وروج وفاونديشن يا منيلة”، وهو ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

رد سحر الجعارة على فتاة غزة يثير غضب النشطاء

رد سحر الجعارة على الفتاة الفلسطينية أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين بادروا في انتقادها لتنمرها على فتاة تعاني مثل غيرها من أهل غزة من ظروف إنسانية وحياتية صعبة وكارثية.

اضافة اعلان

 

قال أحمد سمير مصطفى: " بيقولوا الست بتحس بالست اللي زيها، لكن واضح أن سحر الجعارة ليها رأي تاني! الأمر ليس بسيطًا للاستهانة به".


وعلقت ملك طارق فقالت: "الفتاة الفلسطينية نشرت تغريدة تطلب فيها فوط صحية لأنها شئ مهم ونحن نعرف أهمية هذا لكن سحر الجعارة هاجمتها بقسوة لماذا. لأنها طلبت الستر... الفتاة اعتذرت عن الحديث في الموضوع وهذا من حيائها الشديد كل الاعتذار لك أختاه".


أما سوسن فؤاد فقالت: "لا يليق بالسيدة سحر الجعارة أن تتحدث هكذا مع فتاة من غزة، وهي تعلم الكارثة الإنسانية التي يعيشها كل أهل غزة.. عيب من الأفضل تعتذر".


وقالت تماضر علي: "سحر الجعارة تنتقد فتاة فلسطينية من غزة، الأمر لا يتحمل تهجم أو حتى سخرية، في هذه الأوقات ما ترينه بسيط قد يمثل مشكلة لدى شعب يعاني من كارثة إنسانية".


وعلقت سلوى واصل قائلة: "أطالب سحر جعارة بالاعتذار للفتاة الفلسطينية ولكل أهل غزة، فهذا ليس وقت التنمر على آلام البشر، وخاصة أنهم أهلنا ونحن نشعر باحتياجاتهم جدًا".

 

اقرأ أيضاً: 

بعد أن تنتهي ويلات الحرب.. نساء غزيات سيستيقظن على نكبة صحية 

 

 




share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
teslarobot-m

روبوت تسلا الجديد "أوبتيموس" يرقص على أنغام الموسيقى - فيديو

منذ2 ساعة
6579a07c4c59b7544268c162

حكم قضائي في لندن ضد الأمير هاري

منذ2 ساعة
whatsapp-6-1698778363

صورة ملفك الشخصي على واتساب تمنحك هذه الميزة المهمة

منذ3 ساعة
MixCollage-05-Dec-2023-10-52-AM-6592

غطسة الموت.. نرويجي يقفز في مياه متجمدة - فيديو

12 كانون الأول 2023
1680630417344

عبارات تكشف عما إذا كنت تتمتع بالذكاء العاطفي أم لا

11 كانون الأول 2023
flat-earth

الأرض "مسطحة أم كروية"؟.. كويتي يتحدى ناسا

11 كانون الأول 2023
افكار و مواقف

نتائج خطاب الكراهية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

السيناريو الأخطر بعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

كأني أقاوم!

نادر رنتيسي |اليوم

حتى تكسرت النصال على النصال

سائد كراجة |اليوم

إشكاليات العدالة والتضامن: رحلة حقوق الإنسان في 75 عاما

تهاني روحي |اليوم

العالم.. هل أصبح لا إنسانيا؟

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

خيارات بديلة أم سياسات" الأمر الواقع"؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
1702374369975681500

حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الكبير

ترجمات | منذ21 ساعة
1702374370025681700

خطر نشوب حرب عالمية ثالثة وضرورة تأسيس منظمة دولية جديدة

ترجمات | منذ21 ساعة
قاعدة الأسد الأميركية في العراق - (أرشيفية)

مستنقع واشنطن الوشيك في الشرق الأوسط

ترجمات |11 كانون الأول 2023
بقايا أشجار متفحمة بعد حريق غابة قرب مدينة ملولة في تونس، 26 تموز (يوليو) 2023 - (المصدر)

قمة المناخ 28: أوروبا وشمال إفريقيا.. مصيران متشابكان

ترجمات |09 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
إحياء ذكرى جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك الأخيرة، كييف، 2023 - (المصدر)

إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا

ترجمات |08 كانون الأول 2023
 