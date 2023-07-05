الأربعاء 05 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"ويمبلدون" تغير قواعد اللباس الصارمة لأسباب نسائية.. بعد 146 عاما

0x0
السماح بتغيير لون ملابس التنس
بعد 146 عاما على انطلاق بطولة ويمبلدون العريقة للتنس، المعروفة بقواعدها الصارمة للباس الأبيض بالكامل، أعلن عن تحديث جديد بشأن ملابس اللاعبات، بحسب موقع "وومن وير ديلي"اضافة اعلان

وخلال البطولة التي انطلقت أمس الاثنين في ملاعب لندن كالمعتاد، تم السماح لأول مرة للاعبات بارتداء سراويل داخلية داكنة اللون.

ويهدف التغيير إلى تخفيف عوامل القلق بشأن فترات الدورة الشهرية، نقلا عن الحرة.

لكن التغيير ينص على أنه لا يمكن أن تكون هذه السراويل الداخلية أطول من التنانير أو "شورتات" التنس نفسها. 

يعود تاريخ بطولة ويمبلدون الأولى إلى عام 1877، حيث فرض على اللاعبين الذكور أيضا ارتداء أزياء بيضاء بالكامل.

وسُمح لأول مرة للنساء بالمنافسة في ويمبلدون عام 1884. 

في السنوات الأخيرة، دعت أسطورة التنس بيلي جين كينغ، وكذلك جوديث موراي، والدة اللاعب آندي موراي وشقيقه جيمي، إلى تغيير قواعد السراويل الداخلية.

وكانت كينغ عبرت في تصريحات لشبكة سي أن أن في عام 2022 عن قلق اللاعبات الدائم بسبب ارتداء اللون الأبيض طوال الوقت مشيرا إلى أن "هذا أمر مهم بالنسبة لدورة الحيض". 

وعبرت الرئيسة التنفيذية لنادي "أول إنغلاند كلوب"، سالي بولتون، عن أملها في أن تساعد القواعد الجديدة اللاعبات على التركيز فقط على أدائهن في الملعب من خلال التخفيف من مصدر محتمل للقلق. 

ورحبت اللاعبة الأميركية، كوكو غوف، بقواعد اللباس المحدثة، إذ قالت لشبكة سكاي نيوز إن ذلك "سيخفف الكثير من التوتر عني، وعن الفتيات الأخريات بالتأكيد".

وكانت العديد من اللاعبات قد عبرن سابقا عن تحديات مواجهة أوقات الدورة الشهرية خلال بطولة ويمبلدون، حيث لجأ بعضهن إلى الأدوية.

وأوضحت لاعبة التنس البريطانية هيذر واتسون لشبكة سكاي نيوز: "العام الماضي، تناولت حبوب منع الحمل لمنع نفسي من النزيف لأنني كنت أعلم أنه يتعين علينا ارتداء سراويل داخلية بيضاء، ولم أرغب في مواجهة أي إحراج".
الساعات الذكية

الساعات الذكية قد تساعد في التشخيص المبكر لمرض باركنسون منذ15 ساعة

مصممة الأزياء هاما حناوي وجانب من تصميماتها- (من المصدر)

"هاما فاشن".. تصاميم عالمية تحمل الهوية التراثية بصورة عصرية منذ15 ساعة

دراسة تكشف تمرينا يمكن أن يساعد في الوقاية من ألزهايمر

دراسة تكشف تمرينا يساعد بالوقاية من ألزهايمر منذ15 ساعة

حفل زفاف جماعي - أرشيفية

تنظمه جمعية العفاف.. حفل زفاف جماعي نهاية تموز الحالي منذ15 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تمساح

حادثة أليمة.. مقتل امرأة في أميركا بعد تعرضها لهجوم تمساح

منذ1 ساعة
رجل يرتدي قناعا- صورة تعبيرية

شاب يزرع وجهاً بعد "حادث مرعب".. صورة "قبل وبعد"

منذ2 ساعة
Summer heat

"3 يوليو" 2023.. أكثر الأيام حرارة في العالم على الإطلاق

منذ2 ساعة
241574_0

«ثريدز» المنافس لـ«تويتر» ينطلق غدا

منذ5 ساعة
دولارات

أميركي يخفي وفاة والدته33 عاما لجمع الإعانات الاجتماعية الخاصة بها

منذ5 ساعة
"الوصمة المجتمعية" لمرض أحد أفراد العائلة

"الوصمة المجتمعية" لمرض أحد أفراد العائلة.. حينما تقف "عائقا" أمام الزواج

منذ15 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

ما الذي ننتظره؟!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

أخطر ما قاله نتنياهو مؤخرا

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا التقى الوزير بالأسد؟!

ماهر أبو طير |اليوم

محرقة جنين.. والعودة إلى "حماس"

موفق ملكاوي |اليوم

بين إحراق القرآن وإحراق جنين

سائد كراجة |اليوم

الأثرياء الصامتون و"خطة خالد بن الوليد"!

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات | منذ15 ساعة
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
 