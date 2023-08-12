يفصل جلدها عن عظمها من خلاله.. لسان النمر لا يقل حدة عن أنيابه

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النمور.. أكبر السنوريات في الطبيعة



النظام الغذائي وخطورة لسان النمر



السبب وراء خشونة لسان النمر



تتفاوت نسبة حدة الألسنة عند القطط مع اختلاف حجمها، إذ يعتبر لسان النمر أخطرها وأكثرها حدة؛ إذ باستطاعته إزالة اللحم من العضم باستخدامها دون الحاجة إلى استخدام أسنانه، الشيء الذي يجعله فريداً من نوعه.لكن قبل التعرف عن سبب خشونة لسان النمر يجب معرفة بعض المعلومات الخاصة بهذا الحيوان أولاً، لمعرفة الأسباب التي تدفعه إلى امتلاك ألسنة خشنة وخطيرة.حسب موقع "animals" الأمريكي، النمور هي أكبر أعضاء عائلة القطط الكبيرة. هناك نوعان رئيسيان من النمور: نمر جزيرة سوندا والنمر القاري. تشمل النمور القارية نمور سيبيريا التي تسمى أيضاً آمور، ونمور بحر قزوين، ونمور جنوب الصين، ونمور الهند الصينية، ونمور البنغال، ونمور الملايو، وغيرها من الأنواع المنتشرة في العالم.من بين الأنواع الفرعية التسعة للنمور انقرضت ثلاثة منها، وهي كل من نمور جافان وبالي ونمور بحر قزوين في الأعوام المائة الماضية. هناك العديد من الأنواع الأخرى، مثل نمر الملايو وسومطرة، على وشك الانقراض بسبب فقدان الموائل والصيد الجائر.يمكن العثور على النمور في آسيا وشبه القارة الهندية بالإضافة إلى جنوب شرق آسيا، تعيش النمور السيبيرية في الشرق الأقصى في روسيا، وأنواع أخرى تعيش في جزيرة سومطرة في إندونيسيا، فيما لا توجد نمور برية في القارات الأمريكية وأوروبا وإفريقيا وأستراليا والقارة القطبية الجنوبية.تتغدى النمور على اللحوم؛ ما يدعو إلى امتلاكها للسان خطير؛ إذ يتم تكييف ألسنتها خصيصاً لمساعدتها في التهام الحيوانات، من المعروف أن النمور تأكل ما يصل إلى قرابة 37 كيلوغراماً من اللحوم في جلسة واحدة.قبل التعرف على سبب حصول النمر على هذا اللسان الفريد فلنتعرف أولاً على فكّه؛ فللنمر 30 سناً تتماشى مع لسانها الذي يبلغ طوله قرابة 20 سنتيمتراً، تسمح أسنانها بالاستيلاء على الفريسة وقتلها، وكذلك تمزيق قطع اللحم لابتلاعها.بالنسبة للنمور فعملية الأكل تشبه السباق؛ إذ يقومون بأكل أكبر قدر ممكن في أقصر مدة ممكنة قبل أن تجذب رائحة الضحية مفترساً آخر، وهذا يعني أن أجزاءً كثيرة من فم النمر، بما في ذلك اللسان، تطورت مع الوقت لمساعدته على تناول الطعام بشكل أسرع.أحد الأشياء التي تجعل لسان النمر فريداً هي بنية تسمى الحليمة، وهي نتوءات صغيرة أعلى اللسان يمكن أن تكون مستديرة أو شائكة. هذه الأخيرة تجعل ألسنة النمور تبدو كأنها ذات فرو. في الواقع، هذا المظهر الفروي هو ما يعطي لسان النمر صفاته الشبيهة بورق الصنفرة والخشونة الكبيرة.يحتاج النمر إلى لسان خطير وخشن؛ إذ يساعده في تقشير اللحم وإزالة الفراء من الفريسة، وذلك عند لعقه لها، بالإضافة إلى ذلك يمكن للنمر إزالة الفراء واللحوم مباشرة من الجلد أو العظام باستخدام لسانه، كما يساعده ذلك في الهضم، وكذلك يساعده في الحصول على كل سعرات حرارية ممكنة من الفريسة.تستخدم النمور لسانها عادة للتخلص من فرو الفريسة؛ إذ قد يسبب الفرو المتراكم في معدتها أضراراً صحية قد تصل إلى الوفاة في حال انسداد المعدة أو جهازها الهضمي، لذلك تحميها خشونة لسانها من مرور هذه الأجزاء الضارة إلى داخل جسدها.للنمور ألسنة خطيرة للغاية؛ إذ باستطاعتها إزالة اللحم من العضم في لعقة واحدة، كما قد تتسبب في جروح خطيرة قد تصاحب المتضرر بها طوال حياتها. تتسبب النمور في مقتل مئات الأشخاص في آسيا، لكن رغم ذلك تعتبر من أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم.إذ تعيش في 5% فقط من مداها التاريخي، مع وجود عدد أكبر من النمور في حدائق الحيوانات على الأرجح أكثر من البرية. يُعتقد أن هناك أقل من 5 آلاف نمر متبقٍّ في العالم. أكبر تهديداتها هي فقدان الموائل وتجزئتها والصيد الجائر وفقدان أنواع الفرائس. -عربي بوست