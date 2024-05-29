يوتيوب يطلق ـ75 لعبة مجانية

تتوفر أكثر من 75 لعبة أصبحت متاحة على يوتيوب.. هذا ما قالته منصة الفيديو الشهيرة عبر مدونتها الإلكترونية، فلأول مرة أتاحت يوتيوب عدداً من الألعاب الإلكترونية المجانية لمستخدميها الذين يزيد عددهم على الملياري مستخدم نشط شهرياً.

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وكانت الألعاب متاحة لعدد قليل من المستخدمين في أسواق معينة على مدى الشهور القليلة الماضية لاختبار خاصية أطلق عليها اسم «بلايابلز»، وتضم مجموعة من الألعاب التي يمكن للمستخدمين الدخول إليها مباشرة عبر يوتيوب.





كيف يمكن الوصول إلى «بلايابلز»؟

تقول يوتيوب المملوكة لغوغل إنه من الممكن الوصول للألعاب المجانية عن طريق الصفحة الرئيسية سواء على أجهزة الكمبيوتر أو عبر تطبيق يوتيوب على نظامي التشغيل آي.أو.إس أو أندرويد ثم الضغط على كلمة بلايابلز من قائمة إكسبلور.



ومن بين الألعاب التي أتاحتها يوتيوب لعبة آنجري بيردز الشهيرة ولعبة ووردز أوف وندرز وتريفيا كراك.



وطمأنت يوتيوب مستخدميها بأنها تعمل على توسيع قاعدة من تظهر لديهم الخاصية الجديدة خلال الأشهر المقبلة إذا لم تكن قد وصلت بالفعل عند الجميع.





على خطى لينكد إن

أعلنت منصة التوظيف الشهيرة لينكد إن هذا الشهر إتاحتها بعض الألعاب للمرة الأولى.



فبعيداً عن فرص العمل والتواصل مع أرباب المهن المختلفة وإحراز التقدم تلو الآخر في الحياة المهنية أصبح من الممكن ممارسة ثلاث ألعاب هي بينبوينت وكوينز وكروسكلايم عبر لينكد إن.