"يوميات مراهقة بدينة".. رواية ترصد إشكاليات التواصل بين المراهق والأسرة

ديمة محبوبة

اضافة اعلان

من وحي معاناة شخصية، ومشاعر سلبية اختبرتها في طفولتها من قبل أقاربها والمحيطين بها، والتنمر الدائم عليها ووسمها بـ"البدينة"، ولدت لدى الكاتبة والصحفية التلفزيونة بثينة البلخي، فكرة روايتها الأولى "يوميات مراهقة بدينة"، والتي تستهدف الأطفال من عمر(10-14)عاما.تتحدث الكاتبة الأردنية من أصول سورية، بثينة البلخي والفائزة بالمركز الثاني بجائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال، للدورة الـ15 في موضوع "يوميات فتى/ فتاة"، حيث وجهت الرواية العمرية 10-14 سنة، الصادرة عن دار النشر "ناشرون جبل عمان".تقول: "منذ صغري أحب القراءة كثيرا، فأنا تربيت في بيت كان فيه الأب والأم والأشقاء جميعا شغوفين بالقراءة، وكانت لدي بعض المحاولات الطفولية في الكتابة وتفريغ المشاعر التي تنتابني".تخرجت البلخي في كلية الإعلام بجامعة دمشق العام 2007، وكتبت في عدد من الصحف والمجلات السورية، كما امتد عملها في الإذاعة وفي إدارة المواقع الإلكترونية، وفي الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) فترة تجاوزت السبعة أعوام، وتعمل اليوم صحفية تلفزيونية.وتوضح، أن كتاباتها لم تكن تتجاوز الخواطر على السوشال ميديا، وكتابات صحفية هنا وهناك، ومع طفليها ورد وآدم، كانت تقف عاجزة عن وجود قصصا مخصصة للأطفال باللغة العربية، من الممكن أن تكون لافتة ومهمة لهم بعيدا كل البعد عن النصائح المباشرة والمملة.قامت البلخي بالمشاركة في ورشات لكتابة القصة للطفل في مؤسسة عبد الحميد شومان، وكان الهدف الأساسي من ذلك حسب قولها، معرفة كيفية اختيار قصة مفيدة لطفليها تلبي طموحها وطموحهما، ولم تتوقع يوما أن تقوم هي بدخول هذا المشروع وتفريغ ما لديها بالكتابة.خلال تلك الورشة، تم الحديث عن إغلاق باب ترشيح الروايات للجائزة بعد شهر من ذلك اليوم، فقامت وسألت أحد المشرفين، "هل من الممكن كتابة الرواية خلال هذا الشهر المتبقي؟"، لتكون الإجابة:"نعم لكن إن كان الكاتب إما مجنونا أو مبدعا".وتبين، أن الحديث عن رواية لمراهق أو مراهقة وعلى شكل يوميات هو أمر ممتع، لكن الأمر المخيف هنا هو خطورة السقوط بالملل لدى القارئ الصغير، فأقدمت على تجربة الكتابة خصوصا بعد تذكرها مراهقتها، إذ كانت حينها تعاني من البدانة وكان أقرب الناس إليها "يتنمر عليها ويضغط باتجاه أن تقلل وجباتها وتخسر وزنها الزائد"، مؤكدة أنها عاشت الكثير خلال هذه المرحلة وأهمها مواجهة المتنمرين الذين يقتنعون أن السمين أو البدين شخص لا مشاعر لديه، أو ليس لديه قدرة على تحمل هذا التنمر والضحكات والتعليقات.ووجدت البلخي، متعتها وهي تخاطب فئة عمرية محددة بهذه المشاعر، عبر تقديم وجبة دسمة ومهمة للصغار، مبينة أهمية الابتعاد عن الطرق النمطية بكتابة الرواية واحترام تفكير الطفل وذكائه.وتوضح البلخي، أن أي قصة أو رواية تعتمد على نمط محدد، مقدمة ذروة أو عقدة وخاتمة، ولأن الكتابة اليومية يجب ألا تكون مملة، اعتمدت على أن تشابه الأحداث مع واقع الحياة وحقيقتها، فيوما تكون مزدحمة بالأحداث والمشاعر، ويوما تمر الأحداث بسلام.ووفق البلخي، فإن القصة العربية الموجهة للطفل بحاجة إلى نضوج أكبر، مؤكدة أن الكتابة ينبغي أن ترتقي بعقله بسلاستها وأهمية ما فيها.وتلفت، إلى أن تجربتها في الكتابة وحصولها على الجائزة في المركز الثاني، جعلت المسؤولية على عاتقها أكبر، حتى تستمر بالكتابة وهذا ما تسعى إليه في كتابها الثاني.وتشدد، على أن نجاح الكتاب ليس متوقفا فقط على ما فيه من أحداث، فالرسومات في روايتها بريشة الفنانة أماني يوسف جعلتها أكثر متعة من حيث الطباعة والتنفيذ والإخراج.