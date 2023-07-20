الخميس 20 تموز 2023
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1.5 مليار دولار أرباح "نتفليكس" في 3 أشهر

نتفليكس
1.5 مليار دولار أرباح "نتفليكس" في 3 أشهر
أثمرت خطوة "نتفليكس" فرض رسم إضافي على مستخدميها نظير تشارُك كلمات سر حساباتهم مع آخرين عن ارتفاع عدد مشتركيها الى 238 مليوناً، أي بزيادة 5,89 مليون في الربع الثاني من العام الحالي وتحقيقاضافة اعلان
ربح صاف مقداره 1.5 مليار دولار بين نيسان- حزيران الماضيين.

وبحسب "لوس انجلوس تايمز"، يشكل هذا غير متوقعة لمنصة البث التدفقي برغم تبعات الإضراب الكبير للممثلين وكتّاب السيناريو في الولايات المتحدة.
و "نتفليكس" ‏ هي شركة ترفيهية أميركية متحصصة بتزويد خدمة البثّ الحي والفيديو حسب الطلب وتوصيل الأقراص المدمجة.
وكانت "نتفليكس" ألزمت مستخدميها في أكثر من مئة دولة بينها الولايات المتحدة بدفع رسم إضافي في حال شاؤوا تزويد أشخاص آخرين غير مقيمين في المكان نفسه كلمات السر التي تتيح لهم استخدام حساباتهم على المنصة، بعدما كان ذلك بدون مقابل.
وأوضحت الشركة في بيان لها ليلة أمس الأربعاء أن "الإيرادات في كل منطقة (من العالم) ارتفعت عمّا كانت عليه قبل هذا التغيير".
(بترا)
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