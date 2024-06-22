10 سلوكيات تكشف الأشخاص النرجسيين... لا تتجاهلها

فهم السلوك البشري أمر بالغ الأهمية؛ لتعزيز علاقات أفضل، والابتعاد عن العلاقات التي تستنزف طاقتنا ووقتنا.



ومع اضطراب الشخصية النرجسية (NPD)، يمكن أن يؤثر التعرف على سلوكيات معينة بشكل كبير في كيفية التفاعل مع الأشخاص المتأثرين بهذه الحالة، من خلال فهم سلوكيات اضطراب الشخصية النرجسية، بحسب تقرير لموقع «باور أوف بوزتيفتي».

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وفيما يلي 10 سلوكيات لاضطراب الشخصية النرجسية وفق الموقع:



1- الشعور بالعظمة

من أبرز سلوكيات اضطراب الشخصية النرجسية هو العظمة. يتضمن هذا السلوك إحساساً متضخماً بأهمية الذات، والحاجة المستمرة إلى الاعتراف بأنه متفوق، حتى دون تحقيق إنجازات تدعم هذا الاعتقاد.



قد يتباهى الأشخاص المصابون باضطراب الشخصية الحدية بمواهبهم، أو يبالغون في إنجازاتهم، أو يتخيلون القوة والنجاح. غالباً ما يؤدي هذا الشعور بالعظمة إلى توقعات غير واقعية، ويمكن أن يسبب الإحباط وخيبة الأمل لكل مَن حوله.

2- عطش لا يرتوي لإبداء الإعجاب



الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية النرجسية لديهم عطش لا يرتوي للإعجاب والمصادقة. إنهم يسعون باستمرار للحصول على الاستحسان والثناء من الآخرين لتعزيز قيمتهم الذاتية.



يمكن أن يظهر هذا السلوك بطرق مختلفة، مثل اصطياد المجاملات، أو احتكار المحادثات، أو المنافسة المفرطة.



3- الشعور بالاستحقاق

السمة المميزة لاضطراب الشخصية النرجسية هي الشعور السائد بالاستحقاق. يعتقد الأشخاص المصابون باضطراب الشخصية النرجسية بأنهم يستحقون معاملة خاصة، ويتوقعون من الآخرين تلبية رغباتهم.



يمكن أن يؤدي هذا الشعور بالاستحقاق إلى مطالب غير معقولة، وتوقع أن الآخرين سوف يمتثلون تلقائياً لرغباتهم. عندما لا تتم تلبية هذه التوقعات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى السلوك العدواني.



4- قلة التعاطف

أحد أكثر سلوكيات اضطراب الشخصية النرجسية تحدياً هو الافتقار إلى التعاطف. غالباً ما يواجه الأشخاص المصابون بهذا الاضطراب صعوبةً في التعرف على مشاعر واحتياجات الآخرين أو فهمها. هذا الافتقار إلى التعاطف يمكن أن يجعلهم يبدون باردين أو غير مهتمين أو غير مبالين بمعاناة مَن حولهم.



كما أنه يجعل من الصعب عليهم تكوين روابط عاطفية حقيقية. وهذا يقودهم إلى علاقات سطحية تخدم مصالحهم الذاتية.



5- السلوك المتلاعب



التلاعب هو تكتيك شائع يستخدمه الأفراد الذين يعانون من اضطراب الشخصية النرجسية لتحقيق أهدافهم. وقد يستخدمون الخداع أو الإكراه للتأثير في الآخرين والحصول على ما يريدون.



يمكن أن يكون هذا السلوك التلاعبي خفياً أو علنياً. وفي كلتا الحالتين، فهو يخدم دائماً أجندة النرجسيين. قد يكون التعرف على التلاعب ومقاومته أمراً صعباً، خصوصاً إذا كان النرجسي صديقاً مقرباً أو أحد أفراد العائلة.



6- الغطرسة

الغطرسة هي سمة مهمة أخرى مرتبطة باضطراب الشخصية النرجسية. غالباً ما يظهر الأشخاص المصابون باضطراب الشخصية الحدية سلوكيات ومواقف متعجرفة، معتقدين بأنهم متفوقون على الآخرين.



يمكن أن تظهر هذه الغطرسة في شكل ملاحظات متعالية، أو مواقف رافضة، أو عدم الرغبة في مراعاة الآخرين. قد يكون التعامل مع الغطرسة أمراً صعباً بشكل خاص، وغالباً ما يؤدي إلى الصراع والاستياء.



7- الحسد

الحسد هو شعور شائع يعاني منه الأفراد الذين يعانون من اضطراب الشخصية النرجسية. قد يحسدون نجاح الآخرين أو ممتلكاتهم أو علاقاتهم، ويعتقدون بأن الآخرين يحسدونهم.



هذا الحسد يمكن أن يؤدي إلى مشاعر المرارة والعداء. ويمكن أن يعني أيضاً محاولات تقويض أو تخريب أولئك الذين يعدّونهم تهديداً. يمكن أن يساعدك فهم هذا السلوك على التعامل مع الشخص النرجسي بشكل أكثر فعالية.



8- الانشغال بالتخيلات



غالباً ما تكون لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية النرجسية تخيلات متقنة حول النجاح أو القوة أو الحب غير المحدود. يمكن أن تكون هذه الأوهام حية للغاية لدرجة أنهم يكافحون من أجل التمييز بين أحلامهم والواقع.



ويمكن أن يؤدي هذا الانشغال إلى توقعات غير واقعية، وعدم القدرة على مواجهة تحديات الحياة اليومية. من خلال التعرف على هذا السلوك، يمكنك فهم الانفصال بين تصور النرجسي والواقع بشكل أفضل.



9- علاقات متوترة

قد يكون الحفاظ على علاقات صحية أمراً صعباً بالنسبة للأفراد الذين يعانون من اضطراب الشخصية النرجسية؛ بسبب سلوكياتهم. إن افتقارهم إلى التعاطف، والحاجة إلى الإعجاب، والشعور بالاستحقاق يمكن أن يخلق توتراً وصراعاً مستمراً.



قد يجد الأصدقاء والعائلة والزملاء أنه من المرهق تلبية احتياجات النرجسي.

ونتيجة لذلك، يمكن أن تكون علاقات النرجسي متوترة أو مكسورة. يمكن أن يساعد تطوير استراتيجيات التكيف، مثل وضع الحدود وطلب الدعم، على إدارة هذه التحديات الشخصية.



10- حساسية مفرطة تجاه النقد

غالباً ما يكون الأشخاص المصابون باضطراب الشخصية النرجسية حساسين للغاية تجاه النقد، ويتفاعلون بشكل سيئ مع أي ردود فعل سلبية.

ويمكن أن تؤدي هذه الحساسية إلى ردود فعل عاطفية شديدة، بما في ذلك الغضب أو العار أو الإذلال.-(وكالات)