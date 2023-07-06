10 ملايين مستخدم في ساعات قليلة.. "ثريدز" يشعل المنافسة بين تويتر وميتا

إسراء الراديدة

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وThreads؛ "تطبيق محادثة نصي" حيث يمكن للمستخدمين نشر منشورات يصل طولها إلى 500 حرف، وتضمين الروابط والصور ومقاطع الفيديو. ويمكن الرد على المنشورات أو الإعجاب بها أو مشاركتها من قبل الآخرين.التطبيق الذي تجاوز عدد مستخدميه 10 مليون في 8 ساعات من إطلاقه، طرح في أكثر من 100 دولة لنظامي التشغيل iOS وأندرويد.وقالت “ميتا" الشركة إن "ثريدز" مرتبط مباشرة بالانستغرام، ويأتي إطلاق التطبيق ، الذي أطلق عليه بعض المستخدمين لقب "Twitter killer" ، يشكل تهديدًا مباشرًا لمنصة إيلون مسكالذي .منذ أن اشترى الملياردير موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر) ، انتقل من أزمة إلى أخرى ، مما أحبط المستخدمين والمعلنين الكبار بينما كان يترنح على حافة الإفلاس.كما نشر مارك زوكربيرغ أول تغريدة له بعد 11 عاما من استخدامه لتويتر في تحد لإيلون ماسك أمسبصورة شخصية سباديدر مان.بالإضافة إلى العمل على جعل سلاسل الرسائل متوافقة مع بروتوكول ActivityPub ، سيضيف "ثريدز" قريبًا عددًا من الميزات الجديدة للمساعدة على الاستمرار في اكتشاف المواضيع والمبدعين الذين تهتم بهم ، بما في ذلك التوصيات المحسنة في الخلاصة ووظيفة البحث الأكثر قوة يسهّل عليك متابعة المواضيع والمؤشرات في الوقت الفعلي.ويعني هذا التطبيق لمجموعة ميتا بلاتفورمز الحصول على بيانات أكثر مقابل مساحة نصية أكبر، حيث حققت ميتا نجاحًا هائلاً في شراء واستعارة الأفكار من مكان آخر على غرار واتساب، فيسبوك وانستغرام.ويتيح التطبيق الجديد لمستخدمي انستغرام اعتماد بياناتهم للتسجيل فيه، ويمكنهم متابعة كل الحسابات التي يفضلونها وصناع المحتوى، ويمكن أن يصل طول المنشورات إلى 500 حرف وتتضمن روابط وصور ومقاطع فيديو يصل طولها إلى 5 دقائق.ويسمح التطبيق الجديد لمستخدمي الانستغرام الحاليين باستخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بهم لتسجيل الدخول إلى المواضيع.كما أن كل من ينضم إلى Threads ويقل عمره عن 16 عامًا في الولايات المتحدة سيتم تعيين حسابه بشكل خاص بشكل افتراضي.يمكن لمستخدمي Thread مشاركة المنشورات التي يصل طولها إلى 500 حرف، بالإضافة إلى الروابط والصور ومقاطع الفيديو التي يصل طولها إلى 5 دقائق.وقد يجد البعض أنه من المريح قبول عرض Meta للاستمتاع بنفس الحساب على كل من انستغرام وثريدز، لكن آخرون يفضلون الخصوصية.ووفقا لموقع ميتا يمن لمستخدمي الحساب على ثريدز إضافة كلمات مخفية لتصفية الردود على سلاسل المحادثات التي تحتوي على كلمات محددة.ويمكنك إلغاء متابعة ملف تعريف أو حظره أو تقييده أو الإبلاغ عنه من خلال النقر على قائمة النقاط الثلاث، وسيتم تلقائيًا حظر أي حسابات قمت بحظرها على الانتسغرام .من المقرر أن يحقق كل من Instagram انستغرام وفيسبوك أكثر من 50 مليار دولار من الإيرادات في عام 2023.فيما خسر تويتر الأموال في عامي 2020 و2021، ومن المقرر أن تنخفض إيراداته حتى عام 2023 إلى حوالي 3 مليارات دولار. حيث لم تحقق الشركة أبدًا أرباحًا سنوية تزيد عن 1.5 مليار دولار.ولا تخطط ميتا ميتا لإطلاق ثريدز في أوروبا -مما يحد من قدرتها على الاستفادة من النطاق العالمي للضغط على تويتر.حيث أن أوروبا هي ثاني أكثر الأسواق العالمية ربحًا بعد الولايات المتحدة، لكن مشاركة البيانات بين Threads وInstagram تخلق مشكلات تنظيمية في الاتحاد الأوروبي.فيما سيستمر كل من Meta وTwitter في النضال مع المعلومات المضللة والقضايا المتعلقة بالانتخابات، بما في ذلك بسبب تسريح العمال -على الرغم من أن ميتا لديها المزيد من الخبرة والموظفين في متناول اليد خلال انتخابات 2024.وهذه الخطوة من المتوقع أن تزيد هذه الخطوة من التنافس بين اثنين من أبرز المليارديرات في وادي السيليكون. في الشهر الماضي، كتب ماسك على منصته أنه "كان مستعدًا لمباراة في القفص" مع زوكربيرج ، الذي أعاد مؤخرًا تسمية نفسه كمشجع الجوجيتسو بدا أن زوكربيرج قد قبل التحدي. من غير الواضح ما إذا كانت المسابقة ستقام ومتى.