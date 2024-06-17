20 ملثماً ينهبون محل مجوهرات بأقل من 3 دقائق

اقتحم 20 لصاً ملثماً متجراً للمجوهرات في كاليفورنيا ونهبوا كميات كبيرة من المجوهرات في أقل من 3 دقائق.



وبطريقة سينمائية ودراماتيكية؛ هشمت مجموعة لصوص باب المتجر وانتشروا بطريقة منظمة متفق عليها مسبقاً، وفي دقيقتين و15 ثانية، نفذت المجموعة مهمتها وسطت على المتجر، ثم فرت هاربة، حسب موقع 24 الإلكتروني.

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وكان اللصوص قد فروا من مكان الواقعة، مع وصول عناصر الشرطة، التي حاولت منع سيارتين من الهروب، إلا أن عملية المطاردة باءت بالفشل.



ويزعم أن اللصوص ألقوا ببعض المجوهرات المسروقة من السيارات أثناء فرارهم، ثم تركوا السيارات وركضوا للاختباء في منطقة صناعية في مدينة سانيفيل، بكاليفورنيا، قبل إلقاء القبض على 5 منهم وتوجيه تهم السطو المسلح والتآمر لارتكاب جريمة والتخريب وحيازة أسلحة سطو.



ولم يتم الكشف عن القيمة الإجمالية للمجوهرات المسروقة، كما نجحت عناصر الأمن في استرداد بعض المجوهرات، ولم يصب أحد بأذى خلال عملية السطو أو مطاردة الشرطة.



ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كانت هذه العملية مرتبطة بعملية سطو أخرى وقعت في مدينة سانيفيل الشهر الماضي لمحل مجوهرات أيضاً.-(وكالات)