الإثنين 17 تموز 2023
النسخة المطبوعة

3 وجبات أم أكثر؟ عادة توقعك بجوع شديد احذر منها

3 وجبات أم أكثر؟ عادة توقعك بجوع شديد احذر منها
3 وجبات أم أكثر؟ عادة توقعك بجوع شديد احذر منها
 من المعروف أن الجسم يحتاج إلى غذاء متنوع من أجل الحصول على الطاقة اللازمة له لإكمال يومه.
وبينما يتبع أغلب الناس نظام الوجبات الثلاث يومياً، يبقى السؤال عن الأنسب هو الغالب.اضافة اعلان
انتبه.. توقعك بجوع شديد
وللإجابة عن هذه الاستفسارات، كشفت توصيات المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، أن التخلي عن بعض الوجبات الضرورية في اليوم من شأنه أن يوقع المرء في جوع شديد، فيصبح أكثر نهما لالتهام المزيد من الطعام، وربما يزيد وزنه بشكل أكبر.
وأوضحت أن الأفضل من الناحية الصحية، بحسب المؤسسة الصحية الأميركية، هو تناول نحو 5 وجبات في اليوم، لكن شريطة أن تكون صغيرة من حيث الكمية.
كما رجحت أنه يستحب أن يشمل نظام اليوم الواحد ثلاث وجبات متوازنة، إضافة إلى وجبتين خفيفتين "snack"، لافتة إلى أن الفائدة أكثر إذا تنوعت العناصر الغذائية لتلك الوجبات، كأن تكون من الحبوب الكاملة، ومنخفضة الدهون، وشاملة للخضار والألياف.
وجبات خفيفة صحية
يشار إلى أن المراكز الأميركية كانت نبهت إلى ضرورة الحرص على وجبات خفيفة صحية، بعيدا عن أطعمة ذات نسب عالية من السكريات مثل الشوكولاته أو قطع البسكويت المحلاة وغيرها.
ويتخلى بعض الراغبين في خفض الوزن الزائد عن وجبات مثل الفطور، لأجل نقص عدد السعرات الحرارية التي يتناولونها في اليوم الواحد.
في حين ينقص وزن الجسم في حال حصل على عدد أقل من السعرات الحرارية التي يحتاجها، بينما يزيد في حال جرى إدخال عدد أكبر من حاجته اليومية.-(العربية نت)
قالت وزارة التجارة الروسية إنها ستحظر اعتباراً من يوم الإثنين 17 يوليو/تموز، استخدام أجهزة الآيفون "لأغراض العمل".

موسكو تحذر من استخدامها.. أجهزة الآيفون ممنوعة عن المسؤولين الروس منذ14 ساعة

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

بسبب رسالة.. "خط السيسي" يثير تفاعلا على مواقع التواصل منذ15 ساعة

intro

تطبيقات التواصل الاجتماعي تستنفد بطاريات الهواتف منذ16 ساعة

256147

"تسلا" تنتج أول نسخة من مركبتها الكهربائية "سايبرتراك" منذ16 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الفنانة مارتينا مجدي- (من المصدر)

مارتينا مجدي صوت دافئ ببصمة غنائية مميزة

منذ6 ساعة
"السلامة العامة في المطبخ".. ورشة توعوية للأطفال

"السلامة العامة في المطبخ".. ورشة توعوية للأطفال

منذ6 ساعة
الناشطة في مجال الزراعة وإنتاج الأسمدة عبلة أبو الحاج تسعى لنشر ثقافة الزراعة المستدامة - (من المصدر)

أبو الحاج توظف ثقافة "البيرما" بالزراعة المستدامة وتنشرها بالمناطق الأقل حظا

منذ6 ساعة
Untitled-1

"شومان" تحول مشاركات جائزة أدب الأطفال للتحكيم

منذ6 ساعة
dreamstime_m_51723829

بسبب الخيانة.. أسوأ عقاب من امرأة لزوجها في تونس

منذ9 ساعة
الأمير-ويليام-الملك-تشارلز

رغم الأموال الطائلة.. الأمير وليام يطالب والده بـ"الإيجار"

منذ14 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

"عباقرة" تحت القبة!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

تصويت الضفة الغربية في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

ما يزال القلق قائما.. عليكم طمأنتهم

جهاد المنسي |اليوم

الحضور الخليجي في فضاء الذكاء الاصطناعي

د.عاصم منصور |اليوم

كلام في الصميم!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

قوة المبادرة في تفعيل الإصلاح

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
 