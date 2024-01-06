السبت 06 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"30 تحت الصفر" لأول مرة في أوسلو

"30 تحت الصفر" لأول مرة في أوسلو
"30 تحت الصفر" لأول مرة في أوسلو
  انخفضت الحرارة للمرة الأولى إلى أكثر من 30 درجة مئوية تحت الصفر أمس، في أوسلو مع تسجيل 31.1 درجة تحت الصفر في بيورنهولت في شمال العاصمة النرويجية على ما أظهرت بيانات مصلحة الأرصاد الجوية المحلية.اضافة اعلان
سجلت هذه الحرارة ليل الجمعة /السبت بين الساعة الثالثة والرابعة بالتوقيت المحلي، في محطة حرجية في المنطقة، حيث بلغت أعلى درجة حرارة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 21.9 درجة تحت الصفر، وفق ما نشر على موقع "سكاي نيوز عربية".
وقبيل الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، أمس، كانت الحرارة 29 درجة مئوية تحت الصفر بحسب موقع "ير-نو".
وقال الخبير في مصلحة الأرصاد الجوية في النرويج، مارتن غرانيرود، في تصريح لتلفزيون "إن آر كاي " الرسمي: "الليلة الماضية كانت على الأرجح الأكثر برودة".
في وسط أوسلو، تدنت الحرارة إلى 21.5 درجة مئوية تحت الصفر.
وتضرب موجة صقيع شمال أوروبا منذ أيام قليلة مع تسجيل مستوى قياسي بلغ 43,6 درجة مئوية دون الصفر في شمال السويد الأربعاء وهي أدنى حرارة تسجل منذ 25 عاما في شهر كانون الثاني (يناير) على أراضيها.
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