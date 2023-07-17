30 نكهة من مياه الصنبور.. ترند جديد في دبي

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تحصل الشركة على المياه من الصنبور العادي الذي تقول الحكومة الإماراتية، إنها آمنة للشرب رغم أن العديد من سكان دبي يفضلون المياه المعبأة في زجاجات.تضيف الشركة بعد ذلك جرعات معنية محددة مصممة من قبل شركة تنقية المياه الألمانية "لوكويل"، نقلا عن الحرة.تحث الشركة المستهلكين على تجربة "الجمال الطبيعي" المعزز بالكالسيوم الإضافي والكبريتات والمغنيسيوم "مما يمنحك مذاقا رائعا ومياه ناعمة وسلسة لجسم وعقل صحيين".وعلى سبيل المثال، تحتوي واحدة من أنواع المياه التي تقدمها على نسبة عالية من الصوديوم والبوتاسيوم، مصممة للعدائين الذين يتعافون من حرارة الصحراء الحارقة، كما تقدم نوعا آخر مصمما للنباتيين بدقة.وتقول الشركة إنه يمكن للعملاء ملء زجاجاتهم بأي من الخلطات المعدنية مقابل حوالي نصف دولار أميركي لكل نصف لتر.وتقول أسوشيتد برس، إن هذه الفكرة ليست جديدة تماما، إذ افتتحت حانة مشابهة في مدينة نيويورك عام 2012، كما افتتحت أخرى في العاصمة الأميركية واشنطن عام 2019، لكن لا يبدو أن أي منهما ظل يعمل لفترة طويلة.لكن دبي، مدينة حديثة للغاية مبنية على رمال الصحراء، يمكن أن تكون أرضا خصبة لهذا الاتجاه، بحسب الوكالة.