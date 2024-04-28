الأحد 28 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

5 أقمشة خفيفة ومريحة مناسبة لفصل الربيع

أقمشة قطنية
أقمشة قطنية

يعتبر فصل الربيع من بين الفصول المفضلة في السنة لدى الكثيرين، وذلك لأنه يمتاز بجوه المعتدل والمشمس في نفس الوقت، إلا أن أكثر المشاكل التي يواجهها الناس خلال هذه الفترة هي نوعية الأقمشة التي يمكن ارتداؤها خلال هذه الشهور من السنة.

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ومن أجل الحصول على مظهر ربيعي مريح ومناسب لهذا الفصل، يمكن الاعتماد على دليل الأقمشة الربيعية ذات الوزن الخفيف بعيداً عن الملابس الشتوية الثقيلة، أو الصيفية التي تتماشى مع درجة الحرارة المرتفعة.


 إذ إن هناك العديد من الأنواع المختلفة من الأقمشة الربيعية التي تتمحور حول الألوان الفاتحة والألياف الطبيعية والأقمشة المنسدلة.


وكلها تتناسب مع النزهات والخرجات خلال النهار؛ إذ لها خاصيات عدة من بينها أنها قابلة للتنفس وامتصاص الرطوبة وتعزيز تدفق الهواء، مما يضمن بقاء البشرة في حال جيد طوال اليوم.


الأقمشة الربيعية.. القطن

 


 

هذا القماش هو ما يحتاجه الجميع في فصل الربيع، وذلك لأنه يمكن أن يبقيك منتعشاً ومرتاحاً طوال اليوم، ويأتي في مجموعة متنوعة من الأنماط والألوان.

فيما لا يمكن أن يكون خيار ارتداء الملابس المصنوعة من ألياف القطن ومزيج القطن والبوليستر والأقمشة القطنية الأخرى في المناخات الرطبة خياراً خاطئاً، لأنها تساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم معتدلة طوال اليوم.


كما أن القطن يوفر التهوية والمتانة بفضل خيوطه التي يحاك بها؛ ما يجعله مثالياً لأنشطة موسم الربيع.


الكتان

 


 

الكتان هو قماش خفيف الوزن وجيد التهوية، لذلك يعتبر خياراً ممتازاً آخر من خيارات الأقمشة الربيعية، حيث ينثني بشكل جميل ويبقيك منتعشاً خلال الأيام الدافئة.


وهذا النوع من القماش مناسب لعدة أنشطة خلال فصل الربيع مثل المشي لمسافات طويلة أو ركوب الدراجات، إلا أنه يُنصح باختيار الأقمشة عالية الجودة التي تمزج فيها الألياف الطبيعية بسلاسة.


ومن بين الميزات التي يوفرها الكتان أن له قدرات فائقة على التخلص من الرطوبة ويضمن الراحة المثالية للجسم، مما يتيح لك الانخراط في الأنشطة التي تتم في الهواء الطلق دون انزعاج.


الشيفون

 


 

الشيفون، وهو قماش خفيف الوزن ويسمح بدخول الهواء من خلاله، لذلك فهو ينساب برشاقة مع كل حركة، مما يجعله خياراً مثالياً للفساتين المريحة أو البلوزات الخفيفة التي يتم ارتداؤها في فصل الربيع.


كما أن هذا النوع من الأقمشة الربيعية يدخل بشكل كبير في عالم صناعة الموضة، كون أنسجته عبارة عن مزيج بين الحرير والقطن والنايلون؛ لذلك فهو ذو ملمس خفيف وناعم على البشرة.


ولأن هذا القماش له قدرة على إبراز الأناقة والأنوثة، فإنه من بين الأقمشة التي يتم استعمالها لتصميم فساتين السهرة، والتنانير بمختلف أنواعها.


الجورجيت

 


 

الجورجيت وهو قماش شفاف ورقيق، ينثني ويتحرك أيضاً بشكل جميل على الجسم، مما يضفي لمسة من الرقي على أطقم الربيع الخاصة التي يتم ارتداؤها خلال هذا الفصل المفضل من السنة.


يعتبر هذا النوع من الأقمشة الربيعية مثالياً جداً لصناعة التنانير والفساتين الخفيفة، التي تتناسب مع فصل الربيع، والصيف معاً؛ لذلك شراء ملابس مصنوعة منه يعني الاستفادة منه لفصلين وليس فصلاً واحداً فقط.


الحرير

 


 

يعتبر الحرير الطبيعي من بين أفضل الأقمشة الربيعية والصيفية كذلك، كون أليافه الطبيعية تعطي مظهراً رائعاً للشخص الذي يرتديه.


وما يميز قماش الحرير أنه ذو لمعة جميلة ومميزة، مما يضفي لمسة فاخرة على ملابس فصل الربيع، كما أنه خفيف جداً، أي مناسب للتحرك بأريحية وممارسة مختلف الأنشطة دون الشعور بأي نوع من الانزعاج.


نصائح لاختيار أقمشة لفصل الربيع

كما تمت الإشارة سابقاً، فإن فصل الربيع هو الوقت المناسب للأناقة السهلة، وبعض الأقمشة مناسبة بشكل أفضل من غيرها من أجل الشعور بالراحة على مدار اليوم.


وبعد التعرف على أنواع الأقمشة الربيعية المناسبة، يأتي دور النصائح المهمة التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل شراء أي قطعة ملابس مصنوعة من هذه الأقمشة.


لذلك عند اختيار قماش الربيع، ابحث عن خيارات خفيفة الوزن تسمح بسهولة الارتداء، في حال كنت سترتدي عدة طبقات من الملابس، على سبيل المثال إضافة جاكيت جلد أو جينز، أو ترينش كوت في حال أصبح الجو بارداً بشكل مفاجئ.


بالإضافة إلى ذلك، يعتبر مزيج الكتان والقطن من الخيارات الممتازة للملابس التي يمكنك ارتداؤها في فصل الربيع؛ لذلك دائماً كن حذراً عن شراء الملابس، وتأكد من نسبة الأنسة المتواجدة في كل قطعة، والتي يتم الإشارة إليها في الملصق المتواجد على كل قطعة.


كما ينصح دائماً بالاستثمار في قطع الملابس غالية الثمن والتي تمتاز بالجودة العالية، خصوصاً في حال كنت تطمح إلى تأسيس الخزانة الكبسولة، التي تحتوي على قطع مستدامة وتتماشى مع العديد من القطع الأخرى، كما يمكن أن تستمر في الخزانة لسنوات عدة دون أن تتعرض لأي تلف أو تهالك في الانسجة. عربي بوست 

 

 

 

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