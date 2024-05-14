5 طرق للسفر حول العالم بأقل تكلفة ممكنة

بمرور الوقت، أصبحت الرغبة في السفر إلى الخارج واكتشاف دول أخرى عبر العالم أكثر انتشاراً من أي وقت مضى، وذلك كون التقنيات الحديثة جعلت من المستكشفين ومحبين عيش التجارب الفريدة اختيار دول العالم لعيش هذه التجارب.

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ومع ذلك، يظل العديد من الأشخاص يواجهون تحديات مالية عند التفكير في السفر، ما يجعلهم يبحثون عن الطرق التي تسمح لهم بالاستمتاع بتجربة سفر مميزة بأقل تكلفة ممكنة، أو حتى بالمجان في بعض الحالات.



وقد توفرت العديد من الاستراتيجيات والتقنيات التي تتيح للمسافرين عيش هذه التجربة، واكتشاف العديد من الدول بتكلفة مناسبة، من بينها برامج تبادل الإقامة و العروض الخاصة بالطيران والسكن.



إذ ما هذه الطرق التي يمكن اللجوء إليها لتحصيل السفر حول العالم باقل التكاليف؟ وما هي النصائح التي يجب تتبعها لتحقيق هذا الأمر؟

1- استخدام برامج الولاء والمكافآت



تقدم العديد من شركات الطيران والفنادق المتواجدة في العديد من الدول عبر العالم، برامج خاصة للزبائن، تسمى برامج الولاء.



إذ تمنح شركات الطيران والفنادق هذه المسافرين نقاطاً أو أميالاً عند السفر أو الإقامة لديها، وكلما كان عدد المرات كثيرة، زادت عدد النقاط والحصول على المكافآت من خلالها.



إذ يمكن استخدام هذه النقاط للحصول على تخفيضات كبيرة أو حتى حجوزات مجانية في بعض الأحيان، في حال كانت النقاط قادرة على سد السعر كاملاً لمكان الإقامة أو الطائرة.



وعلى سبيل المثال، يقدم برنامج "مايلز آند مور" من طيران الإمارات فرصة جمع النقاط عند السفر بالطيران معهم، ويمكن استخدام هذه النقاط للحصول على تذاكر طيران مجانية أو ترقيات في الدرجة.



وكذلك يمكن التسجيل في التسجيل في برنامج المكافآت في الفنادق التي توفر هذه الخدمة، الذي يضيف النقاط على كل ليلة، ويمكن استخدامها في الحصول على ليلة مجانية، أو خدمات إضافية خلال فترة الإقامة.





2- البحث عن عروض خاصة بالطيران



يمكن العثور على عروض رائعة خاصة بالطيران من خلال مواقع الحجوزات عبر الإنترنت أو التطبيقات المتخصصة في مجال السفر.



إذ يمكن البدء من خلال زيارة مواقع مثل "جوجل فلايتس" أو "كاياك" أو "سكاي سكانر" والبحث عن تذاكر الطيران بين الوجهات المختلفة، ثم المقارنة بين الأسعار من عدة شركات وتحديد العروض الخاصة والتخفيضات.



يمكن كذلك الاشتراك في نشرات إخبارية تقدمها شركات الطيران لتلقي الإشعارات حول العروض الخاصة والتخفيضات الحالية.



كما يمكن متابعة حسابات شركات الطيران على منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وإنستغرام للحصول على الإعلانات حول العروض الخاصة والتخفيضات.



ثم البحث عن عروض خاصة موجهة لفئات محددة مثل الطلاب أو المسافرين الكبار في السن أو العائلات، إذ بعض الشركات تقدم تخفيضات خاصة لهذه الفئات العمرية أو الاجتماعية.



على سبيل المثال بعض مواقع السفر الرخيصة مثل "ريد إي" و"سكاي ترين" تقدم عروضاً حصرية على تذاكر الطيران وتخفيضات على حزم السفر.





3- البحث عن عروض خاصة بالإقامة



قد تكون هناك كذلك مجموعة من الطرق التي تساعد بفاعلية في إيجاد فرص للإقامة بتكلفة جد بسيطة، خلال السفر ورحلة اكتشاف العالم.



ومن بين هذه الطرق بزيارة مواقع الحجوزات الشهيرة والبحث عن العروض الخاصة والتخفيضات على الإقامة في الفنادق.



أو يمكن البحث عبر مواقع العروض الخاصة بالسفر التي يمكن فيها إيجاد بعض العروض المغرية، والتي قد تكون في بعض الأحيان عبارة عن فرصة الإقامة بالمجان.

ومن أجل تحقيق كل هذا، يتم إجراء بحث من خلال تحديدات معينة توفرها هذه المواقع والتطبيقات التي تشارك العروض.





4- المشاركة في برامج تبادل الإقامة



هذه البرامج تتيح للأشخاص الذين يبحثون عن فرصة السفر حول العالم دون تكلفة كبيرة تبادل منزلهم مع منازل آخرين في أماكن مختلفة حول العالم.



إذ يمكن للمسافرين الاستفادة من هذه الفرصة للإقامة في مكان جديد بدون دفع تكاليف إضافية للسكن، وهذه الفرصة يمكن أن تكون متاحة في مواقع مثل "هوم سواب" التي توفر منصة للمسافرين للبحث عن شركاء لتبادل الإقامة معهم.





5- السفر حول العالم.. المشاركة في العمل التطوعي

هناك عدد كبير من الأشخاص الذين يفكرون في السفر عبر عدة دول بشكل شبه مجاني، وهذا ما تتيحه لهم فرص الانضمام إلى برامج التطوع في الخارج.



إذ تكون هذه عبارة عن طريقة رائعة للحصول على تجربة سفر ممتازة، يتم فيها دفع جميع المصاريف من طرف الجهة التي تقدم هذا العرض، من بينها تذكرة الطائرة، والسكن، والوجبات اليومية الأساسية.



يمكن العثور على فرص التطوع عبر العديد من المواقع مثل "فولنتير ورلد"، التي توفر فرص التطوع في العديد من المجالات، من بينها التدريس، أو تقديم دورات في مجالات التخصص، في دولة عديدة عبر العالم.