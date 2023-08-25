الجمعة 25 آب 2023
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6 أنواع من التوابل تقلل رغبتك الشديدة في تناول السكر

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توابل (تعبيرية)
توصل خبراء التغذية إلى أن أحد الأسباب الرئيسية للرغبة في تناول السكر هو نقص المغنيسيوم بالجسم. ويعمل معدن المغنيسيوم على تنظيم إفرازات الناقل العصبي "الدوبامين"، وكذلك مستويات الأنسولين والغلوكوز، بحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا" Times of India.اضافة اعلان
لكن لا تقتصر الرغبة الشديدة في تناول السكر على نقص المغنيسيوم، إنما هي متعددة العوامل، فعلى سبيل تصيب الحالة من يعانون من مشاكل في الكلى أو متلازمة تكيس المبايض أو الإجهاد أو حتى انقطاع الطمث.

وينصح الخبراء عادة أن يحصل الشخص على كمية كافية من الماء يوميا للتعامل مع هذه الرغبة الشديدة بشكل منتظم. كما يجب عليه إضافة الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم إلى نظامه الغذائي، مثل بذور اليقطين والموز والبقوليات والخضروات الورقية والحبوب الكاملة.
كما أن هناك بعض التوابل ذات خصائص تسمح بالتحكم في الأنسولين ولها أيضًا تأثير مضاد للالتهابات على الجسم، كما يلي:


1. الهيل الأخضر

يساعد تناول قدر قليل من الهيل الأخضر، الغني بالنكهات الزهرية والشبيهة بالحلوى في تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر على الفور.

2. بذور الكزبرة
تشتهر بذور الكزبرة بأنها تعمل على تحسين إفراز الأنسولين، مما يقلل من أضرار الجذور الحرة. يمكن إدراج بذور الكزبرة في النظام الغذائي بشكل منتظم أو حتى قضم القليل منها بعد الطعام.


3. القرفة
تحتوي القرفة على مادة سينمالدهيد، والتي تعمل على تحسين إشارات الأنسولين. من المعروف أن هذه التوابل لها خصائص مضادة للالتهابات ويمكن إضافتها إلى الشاي أو القهوة العادية أو حتى الطعام.

الشمر
4. بذور الشمر
الشمر عشب عطري له خصائص مدرة للبول ويساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر. كما أن له نكهة منعشة. وينصح في كثير من الأحيان بمضغه بعد الأكل.

5. قرنفل
إن توابل القرنفل الصغيرة مليئة بالعناصر الغذائية ومعروفة بخصائصها التي تنظم نسبة السكر في الدم. يمكن تضمين هذه التوابل في الحساء والشاي والصلصات وحتى التتبيلة.

6. جوزة الطيب
إنها توابل شعبية معروفة بنكهتها الحلوة المميزة وأنها تزيد من مستويات السيروتونين في الجسم، مما يعني استقرار الحالة المزاجية وبالتالي تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر.
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