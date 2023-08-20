الأحد 20 آب 2023
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6 تمارين ذهنية تجعل عقلك أكثر شبابا.. تعرف عليها

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 يهتم الجميع بامتلاك عقل قوي، وربما لا يعلم البعض أن هناك بعض التمارين الذهنية لتعزيز قوة الدماغ، إلى جانب التواصل الاجتماعي مع أشخاص جدد وخوض المناقشات وتبادل الآراء.اضافة اعلان
ويقدم تقرير، نشره موقع "OnlyMyHealth"، عددا من التمارين التي تساعد على الحفاظ على التركيز العالي وتعزيز الذاكرة، وهي كالآتي:
- التأمل: يمكن أن يبطئ التأمل شيخوخة الدماغ، بينما يتحكم الشخص في أفكاره المتسارعة، فإنه يدرب عقله على التركيز بشكل أفضل.
- التخيل التصويري: إنه تمرين بسيط لتحسين الذاكرة، بعد أن يستيقظ الشخص يغمض عينيه ويتخيل كيف سيبدو يومه بوضوح.
- تبديل الأيدي: يعد تمرين تبديل الأيدي تحديًا للدماغ، حيث يستخدم الشخص يده غير المسيطرة لأداء المهام اليومية مثل الكتابة وتناول الطعام.
- لعبة بطاقة الذاكرة: يمكن اللعب بشكل تقليدي بالبطاقات أو تنزيل لعبة بطاقة الذاكرة على الهاتف الذكي، وكما يوحي اسم اللعبة، فإن ممارستها تقوي الذاكرة والتركيز.
- الكلمات المتقاطعة: يعد حل ألغاز الكلمات المتقاطعة بمثابة تمرين يحفز الدماغ، ويمكن أن يمنع تدهور الذاكرة المرتبط بالعمر وسيحسن أيضًا المفردات والمعلومات العامة للشخص.
- الشطرنج: يمكن أن يؤدي لعب الشطرنج إلى تحسين قدرة الدماغ على معالجة المعلومات، ويمكن أن يساعد العقل أيضًا على التكيف مع السلوكيات الجديدة.-(العربية نت)
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