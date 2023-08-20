6 تمارين ذهنية تجعل عقلك أكثر شبابا.. تعرف عليها

ويقدم تقرير، نشره موقع "OnlyMyHealth"، عددا من التمارين التي تساعد على الحفاظ على التركيز العالي وتعزيز الذاكرة، وهي كالآتي:
- التأمل: يمكن أن يبطئ التأمل شيخوخة الدماغ، بينما يتحكم الشخص في أفكاره المتسارعة، فإنه يدرب عقله على التركيز بشكل أفضل.
- التخيل التصويري: إنه تمرين بسيط لتحسين الذاكرة، بعد أن يستيقظ الشخص يغمض عينيه ويتخيل كيف سيبدو يومه بوضوح.
- تبديل الأيدي: يعد تمرين تبديل الأيدي تحديًا للدماغ، حيث يستخدم الشخص يده غير المسيطرة لأداء المهام اليومية مثل الكتابة وتناول الطعام.
- لعبة بطاقة الذاكرة: يمكن اللعب بشكل تقليدي بالبطاقات أو تنزيل لعبة بطاقة الذاكرة على الهاتف الذكي، وكما يوحي اسم اللعبة، فإن ممارستها تقوي الذاكرة والتركيز.
- الكلمات المتقاطعة: يعد حل ألغاز الكلمات المتقاطعة بمثابة تمرين يحفز الدماغ، ويمكن أن يمنع تدهور الذاكرة المرتبط بالعمر وسيحسن أيضًا المفردات والمعلومات العامة للشخص.
- الشطرنج: يمكن أن يؤدي لعب الشطرنج إلى تحسين قدرة الدماغ على معالجة المعلومات، ويمكن أن يساعد العقل أيضًا على التكيف مع السلوكيات الجديدة.-(العربية نت)