الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

6 مبادرات رومانسية للتعبير عن مشاعرك في يوم الحب

حب
حب

مع اقتراب يوم الحب، يبحث العشاق عن الهدايا المناسبة التي يعبرون من خلالها عن مشاعر الحب تجاه الشريك، ويبذلون جهوداً كبيرة لاختيار أفضل الهدايا في هذه المناسبة.

وليس بالضرورة أن تشتري هدية باهظة الثمن للتعبير عن حبك لشريك حياتك، فهناك بعض المبادرات الرومانسية البسيطة التي يمكن من خلالها أن تؤجج نار الحب، دون إنفاق الكثير من المال.

اضافة اعلان


فيما يلي مجموعة من الأفكار الرومانسية للتعبير عن مشاعرك في يوم الحب، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية:


بطاقات الحب

 


 


 

 


 

قم بإنشاء مجموعة من البطاقات الملونة التي تتعهد فيها بتقديم خدمات خاصة أو تعهدات للقيام بالمشاركة في المهام المنزلية. يمكنك أيضاً إنشاء بطاقات تدعو فيها الشريك لتناول عشاء محلي الصنع أو مشاهدة فيلم.

ألبوم صور رومانسي

 


 


 

ابحث عن الصور التي تمثل أجمل اللحظات التي تجمعك بالشريك وحولها إلى ألبوم صور مزين بالأزهار والنجوم الملونة. أو ابحث عن تطبيق يحول صوركما إلى مقطع فيديو رومانسي تعرضانه على شاشة كبيرة في المنزل بهذه المناسبة.


الملاحظات الرومانسية

 


 

 

الاستعانة بملاحظات مكتوبة بخط اليد تستذكر فيها ذكرياتك المفضلة برفقة شريك حياتك، أو الأسباب التي تجعل منه الشخص المفضل لديك، مع إضفاء لمسة رومانسية إضافية.

أبيات شعر رومانسية

 


 

 

ابحث عن أبيات شعر رومانسية واكتبها لشريكك بعد وضعها في إطار صورة قديم، أو قم بتصميم إطار خاص بك مستعيناً بالقوالب المتوفرة على الإنترنت مثل موقع canva.com.


حلوى الشوكولاتة



 

 

اصنع حلوى شهية للحظات مميزة بصحبة الشريك باستخدام مكونين فقط. سخن علبة من الحليب المكثف المحلى وحوالي 4 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو على نار خفيفة لمدة عشر دقائق. ثم ضع الخليط في الثلاجة حتى يبرد، ثم شكله على شكل كرات ورشها ببقايا مسحوق الكاكاو.

باقات الأزهار

 


 

 

لا شك أن باقات الأزهار أمر أساسي في عيد الفالنتاين، فهي رمز للحب والسلام ويمكن التعبير من خلالها عن مشاعر الحب والعشق، دون أن تضطر حتى للبوح بما يجول في نفسك. زين طاولة العشاء بمجموعة من الأزهار الجميلة الفواحة، التي تنقلك مع الشريك إلى عالم من الخيال. -24 لايف ستايل

 

اقرأ أيضاً:

عيد الحب: "يراك المحب يجعلك موجودا"... كيف؟ 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
صورة تعبيرية

لماذا نمسك أيدي بعضنا البعض؟

منذ14 ساعة
الإعلان

بسبب "الإيحاءات الجنسية".. إعلان "كيك" لممثل مصري يثير الجدل

منذ15 ساعة
رجل ينتظر طائرته- تعبيرية

لسبب غريب.. لن تصعد الطائرة إذا كان وزنك أكثر من 77 كيلوغرام!

12 شباط 2024
كارولينا شينو

فضيحة عصفت بحياتها.. ملكة جمال اليابان تنتزع تاجها بيدها

11 شباط 2024
الترام في إسطنبول

سيدة تلقي بنفسها أمام "الترام" لإنقاذ حفيدها.. هذا مصيرها (فيديو)

11 شباط 2024
6df47-17058980387936-1920

ما حقيقة اكتشاف "أسماك بوجوه بشرية"؟

11 شباط 2024
افكار و مواقف

ماذا يحدث في سورية؟

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل ستكون هناك تغييرات في الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

رفح.. جردة حساب

سائد كراجة |اليوم

اجتياح رفح حصاد العدوان

أحمد حمد الحسبان |اليوم

عدم اليقين والشركات الحكومية (2-2)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوام والقاضي البريطاني مالكولم شو في محكمة العدل الدولية، لاهاي، هولندا، يناير 2024 - (المصدر)

الدبلوماسية الخفية في قرار محكمة العدل الدولية

ترجمات | منذ5 ساعة
حزب الله

هل ساعدت حرب غزة حزب الله؟

ترجمات | منذ5 ساعة
1707729597610049800

ما لا يستطيع القانون الدولي تحقيقه في غزة وأوكرانيا‏

ترجمات |12 شباط 2024
1707729597490049400

إمبراطورية إيران القتالية في الشرق الأوسط

ترجمات |12 شباط 2024
أكثر من 20 ألف طفل وسيدة استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة-(وكالات)

‏ماذا تاليا بالنسبة لسكان غزة؟‏

ترجمات |12 شباط 2024
‏جندي إسرائيلي مسلح ببندقية يوقف فلسطينيين في أحد شوارع الناصرة، فلسطين، 17 تموز (يوليو)، 1948 - (أرشيفية)‏

التلاعب بالماضي وتلفيق التاريخ

ترجمات |11 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
Untitled

معنى الابتسامة

صراف آلي 11 شباط 2024

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666
 
 