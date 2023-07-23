الأحد 23 تموز 2023
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60 متراً تفصل بين طائرتين بسماء الرياض.. مشهد يحبس الأنفاس

طائرة
طائرة
راج فيديو مثير على منصات التواصل الاجتماعية والإعلامية، لمرور طائرتين فوق جبال طويق الشهيرة وسط السعودية، والذي أظهر اقتراب الطائرتين من بعضهما البعض، قبل هبوطهما بسلام في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، في مشهد يحبس الأنفاس.اضافة اعلان

فالطائرة الأولى ‫تابعة للخطوط السعودية‬ من نوع B777-300 يقودها الكابتن ممدوح بخاري، وأخرى تابعة لخطوط فلاي ناس من نوع‬ A320 neo يقودها الكابتن فهد اليحيى.

في حين أوضح الحساب الرسمي للطيران السعودي عبر "تويتر" أن الارتفاع بين الطائرتين كان 60 مترا فقط، في الوقت الذي انتقده عدد من النشطاء بأن مسافة 60 مترا فقط مخاطرة كبيرة، لاسيما أن الطائرة تولد تيارات قد تعصف بالأخرى.

إلى ذلك، حلل الطيار المدني والناشط في إعلام الطيران، عبدالله الغامدي: "هذه المناورات لا تتم إلا بعد أخذ الإذن من السلطة التشريعية، الفرق بين الطائرات يتجاوز 500 قدم بالتأكيد من أجل السلامة وتفادي الزوابع الهوائية بين الطائرات، وقبل تطبيق هذه المناورة في السماء تم تطبيقها نظرياً على الأرض، ودرسوا فيها طبيعة المنطقة والعوائق بها وحالات الطوارئ".


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