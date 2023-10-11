600 مشروع مدرسي يتقدم للمسابقة.. و"سنبلة" تعلن النتائج

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أعلنت مؤسسة الجود للرعاية العلمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الأربعاء، نتائج مسابقة مبادرة "سنبلة" التي أقامتها بدعم من البنك العربي.وشارك بالمبادرة حوالي 500 مدرسة حكومية من مختلف محافظات المملكة من خلال حوالي 600 مشروع تقدمت للمسابقة، حيث تهدف المبادرة لتعزيز مفهوم الانتماء الى المدرسة وبث روح التعاون والإيجابية بين المجتمع المحلي والمدارس المحيطة بها من خلال مبادرات تعمل على تحسين البيئة المدرسية للطلاب والمعلمين.وتعمل هذه المبادرات على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالبيئة التعليمية وتمكين المعلمين والمعلمات من خلال واقع تربوي جيد من خلال مشاركات ومساهمات الكوادر التعليمية في المدارس، حيث نجحت المبادرة بتنفيذ أكثر من 800 مشروع على أرض الواقع خلال العام الدراسي 2022 - 2023 في مدارس حكومية من مختلف مناطق المملكة.وأكد مدير مؤسسة الجود ماهر قدورة، الدور الهام والمساهمة الفعالة للمؤسسة في تهيئة الكوادر التعليمية ومنح تدريبات متعددة بطرق ابداعية لتمكين المعلم وتحويل التحديات التي يواجهها الى حلول يمكن تطبيقها ومتابعتها على أرض الواقع.وأشار قدورة الى ان التدريبات تضمنت مجموعة من المهارات الحياتية مثل مهارات التواصل مع المجتمع المحلي والقدرة على حل المشكلات والالتزام والمرونة في مواجهة التحديات واستغلال الوقت بطريقة ذكية والذكاء العاطفي وغيرها، لافتا الى أن المؤسسة تقوم بمتابعة مستمرة للمشاريع لضمان تحقيق الأهداف والنجاح في التنفيذ.من جانبه، أشاد الأمين العام للشؤون التعليمية والإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة، بدور المبادرة في تنمية وتفعيل العمل التطوعي لدى المدارس، مثمنا جهود المدارس في المشاركة وتنفيذ العديد من المشاريع الابداعية في المدارس والمجتمعات.وأكد ان وزارة التربية والتعليم ستقوم من خلال جميع مديرياتها بتكريم جميع المدارس المشاركة في جوائز مبادرة سنبلة وسيكون التكريم يليق بالمعلم وفي هذا العمل والإنجاز الذي تم تحقيقه.وبلغ عدد المدارس الفائزة بالجائزة ضمن فئاتها الثماني 32 مدرسة حيث فاز: بالفئة الأولى "جائزة إشراك المجتمع": بالمركز الأول، مدرسة زينب الأسدية الثانوية المختلطة بمشروع عبق الخير "مصلى المدرسة"، المركز الثاني مدرسة عسال الأساسية المختلطة بمشروع ساحة ومدخل المدرسة، المركز الثالث مدرسة بئر خداد الأساسية المختلطة بمشروع غرفة المناهل، المركز الرابع مدرسة اسكان الجمارك الأساسية للبنات بمشروع اكسجين المدرسة.وفاز عن الفئة الثانية "جائزة تأهيل غرف المعلمين": المركز الأول مدرسة حكما الأساسية للبنات بمشروع تصميم، المركز الثاني مدرسة خولة بنت ألأزور الأساسية المختلطة بمشروع روق وقت فراغك، المركز الثالث مدرسة النزهة الأساسية الأولى للبنات بمشروع لمسة عطاء تعيد البهجة لغرفة المعلمات وبالمركز الرابع مدرسة الكرامة الأساسية الثانية المختلطة بمشروع اعادة تأهيل غرفة المعلمات.وفي الفئة الثالثة "جائزة الصف المثالي"، فاز بالمركز الأول مدرسة البتراء الأساسية للبنات بمشروع مستقبلي في مهنتي، المركز الثاني مدرسة السماكية الثانوية الشاملة المختلطة بمشروع غرفة النجوم، المركز الثالث مدرسة نسيبة بنت كعب الأساسية الثانية للإناث بمشروع مشغل الفن مرسم زمردة وفي المركز الرابع مدرسة ميمونة بنت الحارث الأساسية للبنات بمشروع طاقتي لن تهدر.والفئة الرابعة "جائزة الحدائق.. المساحات الخضراء"، فاز بالمركز الاول مدرسة ايدون بني حسن الأساسية المختلطة بمشروع مدينة السنبلة، المركز الثاني مدرسة الحارث بن عمير الأساسية المختلطة بمشروع ركن السعادة والإشراق، المركز الثالث مدرسة الرشايدة الثانوية المختلطة بمشروع حديقة الاستقلال السعيدة والمركز الرابع مدرسة بلعما الثانوية الشاملة للبنات بمشروع حديقة مدرستي بين التحدي والإبداع.الفئة الخامسة "جائزة المكتبة المدرسية"، فاز في المركز الأول مدرسة رفيدة ألاسلمية الثانوية للبنات بمشروع تحويل غرفه صفيه الى مكتبة مدرسية ومركز معرفة يخدم المجتمع، المركز الثاني مدرسة المكيفتة الثانوية المختلطة بمشروع قارئ الحرف هو المتعلم وقارئ الكتاب هو المثقف، المركز الثالث مدرسة صافوط الأساسية المختلطة بمشروع تيار المعرفة وفي المركز الرابع مدرسة القاضي الفاضل الأساسية للبنين بمشروع المكتبة- خير جليس.والفئة السادسة "جائزة المسرح المدرسي" حيث فاز بالمركز الأول مدرسة عبين الأساسية المختلطة بمشروع بمسرحي اجد سعادتي، المركز الثاني مدرسة ابو عبيدة الأساسية المختلطة بمشروع خطوات، المركز الثالث مدرسة كفرنجة الأساسية المختلطة بمشروع منصة مسرح الإبداع المدرسي السينمائي - مبادرة نتشارك متعة القراءة (بيئة جاذبة) والمركز الرابع مدرسة مجادل الأساسية المختلطة بمشروع مسرحي ملكي.وعن الفئة السابعة "جائزة المرافق الصحية"فاز بالمركز الأول مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات بمشروع استحداث مرافق المدرسة بطريقة عصرية وجعلها بيئة صحية وآمنة للطالبات، المركز الثاني مدرسة الجوفة الأساسية المختلطة بمشروع "بادر ونحن معك من أجل بصماتنا على مرافقنا الصحية"، المركز الثالث مدرسة فقوع الثانوية الشاملة للبنات بمشروع نظافتي مسؤوليتي وفي المركز الرابع مدرسة أسماء بنت ابي بكر الأساسية للبنات بمشروع غرفه متعددة الأغراض (مطبخ واستراحة للمعلمات، مشغل مهني).وعن الفئة الثامنة "جائزة الفكرة المبتكرة"، فاز بالمركز الأول مدرسة أنس بن مالك الأساسية للبنين بمشروع استديو سنبلة التعليمي، المركز الثاني مدرسة الكرامة الثانوية المختلطة بمشروع إلعب وتعلم، المركز الثالث مدرسة الأرقم بن أبي الأرقم الأساسية المختلطة بمشروع غرفة التكامل الحسي وفي المركز الرابع مدرسة إسكان الجامعة الثانوية بمشروع رغبة الطالبات بتعلم لغات اخرى. -(بترا)