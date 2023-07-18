7 نصائح للحفاظ على قطتك من حرارة الصيف

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1. حافظ على هدوء القط



2. اسمح للقط باختيار بقعة باردة في منزلك



3. امسح قطك بمناشف باردة



4. ركز على منطقة البطن والكفوف والإبط والذقن والسطح الخارجى للأذن



6. مشط شعر القطة يوميًا



7. تأكد من توفير الماء النقي النظيف للقطة باستمرار



فلا تجعله يتحرك أكثر من اللازم خلال يوم حار أو أثناء موجة حارة، ويمكنك تشجيع القط على الهدوء من خلال توفير مكان للاسترخاء في المنزل، بتحضير مكان بارد ومظلم ولا تحاول أن تلعب معه، وإذا لاحظت أنه يريد صحبتك اجلس معه قليلاً بدون أن تلاعبه.فالقطط ذكية جدًا فى ما يتعلق براحتها فى كل الأوقات، بما فى ذلك الحرارة، بعض القطط تحب الجلوس في حوض الاستحمام أو على الأرضية أو فى المطبخ أو حتى تحت الفريزر، فلا توبخ قطك على اختياره الجلوس في مكان تراه غير مناسب واسمح له بالجلوس فى بقعته المختارة.إذا كان الجو حار جدًا، حاول تهدئة قطك باستخدام مناشف رطبة تمررها على شعر القط بلطف لتهدئ قليلاً من حرارته، ويمكنك تكرار هذه الخطوة عدة مرات خلال اليوم إذا كان الجو حارًا جدًا.وذلك لمحاولة تهدئة حرارة قطك، فهذه أكثر الأماكن سخونة فى جسدها.الفراء المتشابك يحبس الحرارة، لذا احرص على التأكد من أن الفراء غير متشابك ويسمح للهواء بالتدفق في حرية من خلاله، لأن هذا يساعد على خفض حرارة القط. وهذه الخطوة هامة جدًا بالنسبة للسلالات طويلة الشعر من القطط.الجفاف هو خطر حقيقي على القطط خلال الصيف. ويمكنك أن توفر إناء آخر من الماء تضع فيه بعض مكعبات الثلج، ولكن لا تجعله مصدر الماء الوحيد للقطة فبعض القطط لا تتحمل الماء البارد. -وكالات