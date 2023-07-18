الثلاثاء 18 تموز 2023
النسخة المطبوعة

7 نصائح للحفاظ على قطتك من حرارة الصيف

كيف تتكيف قطتك مع حرارة الصيف؟
كيف تتكيف قطتك مع حرارة الصيف؟
مثلما يهدد الشتاء حياة القطط بالعديد من الأمراض بسبب انخفاض درجة الحرارة، يفعل الصيف الأمر نفسه بسبب ارتفاع الحرارة الشديد الذى يكون مرهقًا خاصة للقطط ذات الشعر الطويل، لذا قدمت موسوعة "ويكى هاو" 7 نصائح لضمان سلامة القطط في فصل الصيف وللحفاظ على درجة حرارة جسمها طبيعية:اضافة اعلان




1. حافظ على هدوء القط


فلا تجعله يتحرك أكثر من اللازم خلال يوم حار أو أثناء موجة حارة، ويمكنك تشجيع القط على الهدوء من خلال توفير مكان للاسترخاء في المنزل، بتحضير مكان بارد ومظلم ولا تحاول أن تلعب معه، وإذا لاحظت أنه يريد صحبتك اجلس معه قليلاً بدون أن تلاعبه.

2. اسمح للقط باختيار بقعة باردة في منزلك


فالقطط ذكية جدًا فى ما يتعلق براحتها فى كل الأوقات، بما فى ذلك الحرارة، بعض القطط تحب الجلوس في حوض الاستحمام أو على الأرضية أو فى المطبخ أو حتى تحت الفريزر، فلا توبخ قطك على اختياره الجلوس في مكان تراه غير مناسب واسمح له بالجلوس فى بقعته المختارة.

3. امسح قطك بمناشف باردة


إذا كان الجو حار جدًا، حاول تهدئة قطك باستخدام مناشف رطبة تمررها على شعر القط بلطف لتهدئ قليلاً من حرارته، ويمكنك تكرار هذه الخطوة عدة مرات خلال اليوم إذا كان الجو حارًا جدًا.

4. ركز على منطقة البطن والكفوف والإبط والذقن والسطح الخارجى للأذن


وذلك لمحاولة تهدئة حرارة قطك، فهذه أكثر الأماكن سخونة فى جسدها.



6. مشط شعر القطة يوميًا


الفراء المتشابك يحبس الحرارة، لذا احرص على التأكد من أن الفراء غير متشابك ويسمح للهواء بالتدفق في حرية من خلاله، لأن هذا يساعد على خفض حرارة القط. وهذه الخطوة هامة جدًا بالنسبة للسلالات طويلة الشعر من القطط.

7. تأكد من توفير الماء النقي النظيف للقطة باستمرار


الجفاف هو خطر حقيقي على القطط خلال الصيف. ويمكنك أن توفر إناء آخر من الماء تضع فيه بعض مكعبات الثلج، ولكن لا تجعله مصدر الماء الوحيد للقطة فبعض القطط لا تتحمل الماء البارد. -وكالات
61330840_401

في "اليوم العالمي للإيموجي".. كيف تعبر الرموز عن أكثر من 92% من مستخدمي الإنترنت؟ 17 تموز 2023

انهيار مبنى

بالفيديو.. أم تنقذ أطفالها الأربعة قبل ثوان من انهيار سقف منزلها 17 تموز 2023

مليارات الدولارات

تفاصيل عن أكبر سرقة مجوهرات في تاريخ الولايات المتحدة 17 تموز 2023

museum-of-the-future_bu

30 نكهة من مياه الصنبور.. ترند جديد في دبي 17 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
elaosboa48597-1 (1)

غداً الأربعاء غرة شهر المحرم

منذ3 ساعة
درجات الحرارة العالية

الأمم المتحدة تعلق على موجة الحر: استعدوا للأشد

منذ6 ساعة
ايفون

شكل الآيفون المستقبلي قد يكون مثل السجادة

منذ6 ساعة
الديون

"نصائح ثمينة".. كيف تدير ديونك؟

منذ8 ساعة
5d501caff3e8a4dfbab25bbb1970a900

دارسة جديدة تجيب على المخاوف من الذكاء الاصطناعي

منذ9 ساعة
الماء

أفضل وقت لشرب الماء خلال اليوم.. واحذروا هذا الخطأ

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الحروب البديلة  

ماهر أبو طير |اليوم

الثعلب فريدمان يبعث برسائل!

محمود الخطاطبة |اليوم

الحاجة الملحة لمعالجة أزمة ارتفاع الدين العالمية

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

قضايا اقتصادية مزمنة

سلامة الدرعاوي |اليوم

السوريون.. معركة توطين جديدة

سميح المعايطة |اليوم

العطارات لن تكون الأخيرة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
Untitled-1

أزمة الضواحي والمهاجرين في السينما الفرنسية

ترجمات | منذ20 ساعة
33

إعادة تقييم لحكومة نتنياهو بدأت في الولايات المتحدة الآن

ترجمات | منذ20 ساعة
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
 