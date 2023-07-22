9 عادات يجب أن تتوقف عن فعلها في سن الأربعين

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وكشف خبراء صحة لموقع "إيت ذس نوت ذات" المختص بالصحة الغذائية، 9 نصائح تساعدك على البقاء بصحة جيدة في فترة الأربعينات.قد يبدو العقل عضوا جامدا لا يتحرك، لكنه يستفيد كثيرا من التمارين الذهنية، التي تبقيك يقظا وتحافظ على صحة العقل، مثل تعلم أشياء جديدة، مثل تعلم لغة جديدة أو تعلم الطرق في مدينتك.توقف عن الجلوس السيء، حيث يقول نيل أناند، أستاذ جراحة العظام ومدير إصابات العمود الفقري في لوس أنجلوس: "آلام الظهر، خاصة آلام أسفل الظهر، يمكن أن تكون ناجمة عن الجلسة السيئة في العمل وعضلات البطن الضعيفة".الرياضة مهمة جدا في الأربعينيات، لكن هناك خطر إصابة حقيقي لمن يمارس تمارين جديدة عليه، بشكل مكثف، وقد تؤدي لإصابات جسدية، لذا يجب التأني في التمارين وتنفيذها بدقة، لا بكثافة.بالرغم من المعلومات المنتشرة حول مخاطر التدخين، لا يزال الملايين يمارسون هذه العادة السيئة.التدخين لا يضر فقط برئتيك، لأن سموم التدخين تصل إلى الكلى والمثانة، ونظام الترشيح في الجسم، مما قد يصيب الاعضاء الأخرى بالفشل على المدى البعيد.ارتفاع ضغط الدم لا يضر قلبك فقط، بل له آثار خطيرة ودائمة على كليتيك أيضا. ويعد ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط من بين الأسباب الرئيسية للفشل الكلوي في الولايات المتحدة.