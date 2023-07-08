الأحد 09 تموز 2023
النسخة المطبوعة

98 فنانا ينسجون لوحات معرض "فلسطين حكاية ولون" الدولي

جانب من لوحات المعرض- (من المصدر)
جانب من لوحات المعرض- (من المصدر)
 أقيم في المركز الثقافي الملكي معرض الفن التشكيلي "فلسطين حكاية ولون" الدولي الحادي عشر، والذي أقامته جمعية المرسم الجوال بالتعاون مع جمعية الصداقة التشوفاشية السوفياتية الفلسطينية، وجمعية مركز غزة للثقافة والفنون وجمعية المرسم الفلسطيني الجوال.اضافة اعلان
وافتتح المعرض مندوبا عن وزيرة الثقافة، مدير عام المكتبة الوطنية نضال الأحمد العياصرة، حيث شارك في المعرض (98) فنانا من الأردن وفلسطين وروسيا، والعديد من الدول العربية والأجنبية منها: الدنمارك، ألمانيا، هولندا، كندا، والبوسنة والهرسك، واستمر لمدة يومين.
وقال المنسق العام للمعرض الفنان التشكيلي عمر البدور، أن هذا المعرض قد أقيم وتم افتتاحه في الأردن وفي نفس المكان الذي تم افتتاحه به بالمرة الأولى في المركز الثقافي الملكي عام 2015، مؤكدا أن المعرض تجول خلال السنوات الماضية في كل من تركيا مرتين وفي جمهورية البوسنة والهرسك وفي كندا وفي السودان وفلسطين وتجول في جميع المحافظات.
وأضاف البدور أن للفن التشكيلي أهمية بالغة في إيصال الفكرة والمعلومة بأسلوب بسيط، ولما له من حضور وتواجد إنساني في العالم أجمع، ولكونه أداة من أدوات التعريف بالحق، وتوضيح الحقائق وما خفي منها بأسلوب ولغة يتعارف عليها كل سكان الأرض بكافة لغاتهم، فاللون يجمع سكان الأرض بلغة واحدة، ولن تستطيع أية لغة أن تصل إلى عقول الناس وقلوبهم على حد سواء كما تفعل الريشة واللون.
وأشار إلى ابتداء مشوار المرسم الجوال الذي أُسس أواخر عام 2014 بمعرضه الدولي الأول بعنوان "فلسطين حكاية ولون"، مؤكدا أن المرسم الجوال على عاتقه منذ بداية تأسيسه أن تكون القضية الفلسطينية حاضرة في كل وقت وحين في كافة مشاركاته وأعماله، وأن يجمع فناني الأردن مع فناني فلسطين والعالم أجمع للتعريف بهذه القضية، والوقوف جنبا إلى جنب مع فلسطين، ليكون المرسم لبنة في بناء التحرير، مشيرا إلى أنه تم مشاركة لوحات المعرض في كافة أنحاء العالم، لهذا كانت محطتنا الثانية في العاصمة التاريخية لتركيا اسطنبول، وذلك في عام 2016.
وتحدث قائلا: قمنا بعمل معرض "فلسطين حكاية ولون" الدولي الأول في العاصمة الأردنية عمان بتاريخ 2015/5/13، واستمر لمدة 3 أيام، فجمع 30 فناناً أردنيًا وفلسطينيًا، وقد لاقى قبولاً وحضوراً منقطع النظير ولله الحمد، كما قمنا بالتنقل به بعد ذلك في كافة المحافظات، لينتقل المعرض إلى جمهورية البوسنة والهرسك أواخر عام 2016، وقد ارتفع عدد الفنانين المشاركين إلى 46 فناناً اردنيا وفلسطينيا وعربياً ودولياً.
وأسهم المعرض في التواصل مع عدة دول من أجل إقامة هذا المعرض، ثم عاد إلى تركيا للمرة الثانية في عام 2017 مع 50 فناناً، وكان له أثر من حيث تجديد التواصل والعلاقات مع بعض الدول لفتح المجال أمام المعرض فيها، ومن ثم إلى فلسطين بمشاركة  90 فناناً من بقاع الأرض، جنباً إلى جنب مع المرسم الفلسطيني الجوال،  والذي كان باكورة أعماله على أرض نابلس البطولة وباستضافة صرح وطني كبير/ جامعة النجاح الوطنية.
بعد ذلك انتقل إلى السودان ومن ثم إلى كندا ثم عاد إلى الأردن، وكان من المقرر أن ينتقل إلى قطر والكويت وتونس والمغرب، ولكن حالت جائحة كورونا دون إكمال المسير مما اضطرنا لعمل المعرض افتراضيا عدة مرات. وقال: نحن نجدد العهد مرة أخرى ونقيم معرضنا على أرض الواقع في الأردن وروسيا وفي فلسطين الضفة الغربية وغزة (المحاصرة منذ عشرات السنين) في آن معاً مع أكثر من 100 فنان من كافة أنحاء العالم.
وخرج المعرض بتوصيات أهمية إبرام توأمة ما بين المرسم الجوال في الأردن والمرسم الجوال الفلسطيني على استعداد لاستقبال أي عرض في أي بلد من العالم، وسيعمل القائمون عليه على تذليل العقبات من أجل إيصال فكرته عبر العالم، وهم على استعداد لمشاركة فناني العالم هذا المعرض متنقلين بلوحاتهم في كل مكان في العالم.

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